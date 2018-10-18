南投市、名間鄉 雙人關鍵對決

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中國時報
／南投報導

南投市和緊鄰的名間鄉，人口總計達14萬多人，是南投縣人口最密集的地區，也是藍綠消長的指標。南投市長選舉，宋懷琳尋求連任，面對律師藍明浩的挑戰；名間鄉長陳文德爭取蟬聯，前鄉長陳聰鑑則是捲土重來，演出復仇記！

值得注意的是，距現在最近的2016年總統大選，藍綠政治版圖出現變化。向來是國民黨鐵票區的南投市，民進黨蔡英文以2萬6668票大勝國民黨朱立倫的1萬7852票，扭轉乾坤！

在傳統綠營票倉名間鄉，在2014年南投縣長選舉時，被藍軍林明溱攻破，但那時只是小勝；2016年總統大選，蔡英文席捲1萬3338票，朱立倫只獲5359票！可見選民的立場變動不定，此次5合1選舉，名間鄉選民的意向如何演變？值得觀察。

南投市包括中興新村省府所在地，還有公教人員，政治版圖藍大於綠，向來是縣長、立委的決戰關鍵點，贏了南投市就等於贏全縣！

國民黨籍南投市長宋懷琳深入基層搏感情，快人快語，就像鄰家大姊，親和力十足，擁有現任優勢。無黨籍的藍明浩，年輕專業有衝勁，矢志改變南投；他的父親是久任南投市農會總事的藍獻謀，但任內作為褒貶互見，也成為選戰變數。

無黨籍的名間鄉長陳文德，獲得國民黨禮讓支持，他在任內推動鄉內學童閱讀寫作、松柏嶺風車節，成效卓著，也展現文化氣質；陳聰鑑為茶農爭取補助、抨擊進口茶葉混充台灣茶出售，讓全國茶葉最大生產地的名間鄉民眾受惠，再披戰袍，希望重返執政。

(中國時報)

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