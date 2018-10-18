2018年10月18日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨提名林聖爵（右）。（周麗蘭攝）

無黨籍陳明章。（周麗蘭攝）

雲林縣斗六市長選舉有民進黨提名林慧如、國民黨提名林聖爵、無黨籍陳明章、無黨籍黃劭偉4人參選，其中林慧如、林聖爵、陳明章有三分天下之勢，選情加溫下，不無可能變成2人對決局勢。

民進黨內初選斗六市長時無人登記，為獲縣長李進勇及黨內兩名立委認同，徵召人選一度難產，時任雲林縣府農業處長、前古坑鄉長林慧如是最大公約數，但5月才加入選戰，起步較晚。

現任議員林聖爵轉戰斗六市長，黨內初選時遭逢前斗六市長楊鎮文挑戰，兩人經過電話全民調初選，林聖爵以壓倒性比例勝出，風光獲得提名。

原國民黨籍的斗六市代表會主席陳明章，未參加黨內初選登記，年初即表態參選到底，8月底登記參選後退黨。

黃劭偉曾任鎮東里長，本屆尋求連任時以3票落敗，但登記參選市長後，迄今尚無競選活動，也未設聯絡處及競選總部。

林聖爵參選獲得現任斗六市長謝淑亞大力支持，陳明章則有多名議員力挺，林慧如有古坑鄉執政經驗優勢。

斗六市民的政治傾向藍稍大於綠，林聖爵正藍、陳明章泛藍，選局看似對藍營不利，但綠營的林慧如起步較晚，使得選情有微妙變化，但只要不被邊緣化都有機會。

今年雲林縣長、第一選區縣議員選情激烈，衝擊斗六市長選局，西瓜效應勢必出現，如何操作合縱連橫策略考驗參選人的腦力。

(中國時報)