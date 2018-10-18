竹南鎮長5搶1 參選爆炸

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣下屆竹南鎮長選舉，與通霄鎮長選舉同樣是5搶1參選爆炸的激烈戰區。參選人有回鍋的前鎮長康世儒，退休高中教師連森裕，民進黨籍的貿易商陳聖元，及國民黨的代表會主席方進興與縣議員謝端容，5人各據一方，政治背景較深的目前跑在前段班。

竹南鎮人口直逼苗栗市，是大票倉，儘管縣議員廖英利與前議員陳碧華維持在原來跑道，但仍有1綠、2藍、2無黨籍共5人，力爭下屆鎮長寶座。

國民黨有2人報准參選，其中，謝端容擔任過2屆農會理事長和2屆縣議員，丈夫陳銘安曾任議員及代理鎮黨部主委，夫妻倆在農會系統與地方扎根頗深。

方進興4年前初試啼聲即當選代表並贏得主席寶座，接續其父親曾任代表及主席政治香火，他雖是政壇年輕一輩，也兼具實力與爆發力，積極爭取更上一層樓擴大服務的機會。不過方與謝同屬國民黨籍，部分票源可能重疊，是藍營一大隱憂。

前立委康世儒過去曾擔任2屆竹南鎮長，補選當上第3任時被判當選無效，換胞弟康世明代兄出征，康世明2屆即將任滿，哥哥休養生息後準備回鍋再爭取寶座，來勢洶洶，政壇人士分析他目前小幅領先。但也有「兄弟輪流當鎮長」的負評困擾，民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人宣布其弟為副手，是加分或減分都待觀察。

民進黨徵召從事國際貿易的陳聖元，與退休教師連森裕，算是政治素人，形象清新，但知名度不若另3人。陳目前按部就班開拓票源。而連曾創辦高中美術班、作育英才26年，希望用理想讓竹南變更好。

(中國時報)

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