2018年10月18日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

柯文哲競辦自製「佩琪醫師健康小學堂」影片，首集請來陳佩琪宣導長者福利政策。（吳堂靖翻攝）

台北市長柯文哲預定11月8日才開始請假拚選舉，17日搶先曝光「行動競選車」，以貨運公司大型貨車改裝而成，預定本周六柯陣營將在北投七星公園舉辦活動，「行動競選車」將正式在市民面前正式亮相。

柯文哲17日表示，如果選舉最後一個月要開始辦分區的小型造勢，每次都要搭舞台，算一算，乾脆一輛車到處去，可以省下很多錢。因此，今年選擇不租用競選總部場地，也不會在造勢場合搭建舞台，而是改用這部行動競選車。

柯文哲官方Line帳號中也提到，之所以決定將競選總部行動化、改以「POP-UP式」的競選總部，除節省開銷，也避免定點總部造成附近居民的困擾；更重要的是，試圖將「接觸市民、聆聽想法」帶出更多元的可能性。

競辦發言人林昆鋒表示，這部行動競選車在活動中將扮演像是「攤位」一樣的角色，搭配現場其他活動和攤位，不像一般造勢活動，而是結合市政，鼓勵參加民眾可以進一步到周邊了解市府在附近做了哪些努力、周邊有哪些特色等，算是以比較軟性、說故事的方式，讓民眾透過體驗市政，進而達到宣傳效果。

至於定點活動以外的時間，林昆鋒表示，這部行動競選車也會選擇適當時間和路段，像是電影宣傳車一樣，在路上替柯文哲拉票宣傳。

(中國時報)