柯行動競選車亮相

柯陣營「行動競選車」17日亮相。圖為行動競選車裝修過程中的樣貌。（翻攝自柯文哲官方Line）

友善列印
中國時報
／台北報導
柯文哲競辦自製「佩琪醫師健康小學堂」影片，首集請來陳佩琪宣導長者福利政策。（吳堂靖翻攝）

台北市長柯文哲預定11月8日才開始請假拚選舉，17日搶先曝光「行動競選車」，以貨運公司大型貨車改裝而成，預定本周六柯陣營將在北投七星公園舉辦活動，「行動競選車」將正式在市民面前正式亮相。

柯文哲17日表示，如果選舉最後一個月要開始辦分區的小型造勢，每次都要搭舞台，算一算，乾脆一輛車到處去，可以省下很多錢。因此，今年選擇不租用競選總部場地，也不會在造勢場合搭建舞台，而是改用這部行動競選車。

柯文哲官方Line帳號中也提到，之所以決定將競選總部行動化、改以「POP-UP式」的競選總部，除節省開銷，也避免定點總部造成附近居民的困擾；更重要的是，試圖將「接觸市民、聆聽想法」帶出更多元的可能性。

競辦發言人林昆鋒表示，這部行動競選車在活動中將扮演像是「攤位」一樣的角色，搭配現場其他活動和攤位，不像一般造勢活動，而是結合市政，鼓勵參加民眾可以進一步到周邊了解市府在附近做了哪些努力、周邊有哪些特色等，算是以比較軟性、說故事的方式，讓民眾透過體驗市政，進而達到宣傳效果。

至於定點活動以外的時間，林昆鋒表示，這部行動競選車也會選擇適當時間和路段，像是電影宣傳車一樣，在路上替柯文哲拉票宣傳。

(中國時報)

挺蘇清泉 東港鄉親大團結 後龍鎮長「隆」鳳鬥大廝殺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。