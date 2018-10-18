後龍鎮長「隆」鳳鬥大廝殺

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮長選舉，國民黨提名現任鎮長朱秋隆競選連任，具現任優勢，對手則是醫療體系的行政幹部湯美雲，兼任阿斌哥大愛協會執行長。後龍是前縣長劉政鴻的家鄉，他傾全力挺朱連任，湯則是縣議員李文斌的妻子，夫妻攜手競選，續航力可觀，雙方五五波。

至於下屆造橋鄉長寶座，農會總幹事黃天貴轉換跑道，因同額競選將輕騎過關，入主造橋鄉公所。他從農會基層做起，逐步升遷，後來連任8屆總幹事要職，未來要做到路平、燈亮、溝清，推動農村再造及社區營造計畫，爭取加速增闢造橋交流道等。

後龍鎮長選舉看似一場男人與女人的選戰，但因前縣長劉政鴻力挺其子弟兵朱秋隆競選連任，而對手湯美雲則是議員李文斌的妻子，縣長徐耀昌雖曾勸退未果，但劉有所質疑，間接引發前、後任縣長對立，使選情複雜化。

朱秋隆曾任代表會主席，4年前的鎮長選舉與阿斌哥大愛協會理事長蔡坤松競選，以1000多票險勝，近4年來的經營，厚植不少實力，此次獲國民黨提名並有劉政鴻力挺，競選總部成立時，縣長參選人「雙徐」也到場致意，朱現階段支持度小幅領先，要爭取連任延續地方建設。

而湯美雲與丈夫李文斌攜手分別競選鎮長和議員，也展現「承擔」改革、志在必得的企圖心，加上反劉勢力的結盟，後續強大的爆發力勢必威脅朱秋隆連任之路。她提出當選後捐出薪水、擔任全民志工，及打造全方位後龍艦隊等訴求，服務弱勢讓人印象深刻，後勢可為，外界評估兩陣營勢均力敵。

(中國時報)

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