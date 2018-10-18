丁挺愛家三公投 專法保障同婚

2018年10月18日 04:11 中國時報 周毓翔／台北報導

挺同、反同陣營都在今年底九合一選舉推出公投綁大選，國民黨台北市長參選人丁守中17日受訪時表示，他支持「愛家三公投」的主張，支持用「專法」來保障同婚，支持家庭一夫一妻的制度，並應該做好適齡教育，不應該在年幼的時候做同婚教育。

挺同與反同在年底公投正面交鋒，也將牽動選舉；反同婚陣營提出「愛家三公投」，包括「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」、「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」及「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

挺同陣營則提出「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」以及「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」

丁守中昨表示，他支持「愛家三公投」的主張，支持用專法來保障同婚，支持家庭一夫一妻制度，並強調適齡教育，不應該在年幼的時候做同婚教育。媒體詢問那什麼時候適合做同婚教育，丁守中表示，「應該是做『性平教育』，不是『同婚教育』，應該對各性別予以尊重，不是推廣同婚教育。」

(中國時報)