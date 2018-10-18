每票2000 新竹查獲首樁現金賄選

2018年10月18日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 邱立雅、／竹市報導

新竹縣再傳賄選案，竹東鎮魏姓里長參選人，涉嫌以每票2000元向里民買票，檢警16日大陣仗搜索，帶回魏姓參選人、樁腳、收賄民眾共20人，魏坦承買票，檢方依違反選罷法諭令5萬元交保，這也是新竹地區首樁現金買票賄選案。

新竹地區賄選案頻傳，截至目前至少就有5件之多，新竹縣山線一帶尤其嚴重，尖石、橫山、關西都傳出現任或參選人涉賄，且賄選情資仍不斷湧進檢警調，檢方預估19日號次決定後，現金行賄的狀況恐更猖獗。

檢方調查，捲入賄選案的魏姓里長參選人，涉嫌透過地方樁腳，於今年9月間以每票2000元代價，將現金發放給選區里民，作為支持他勝選的對價關係。

檢方接獲檢舉情資，經與轄區警方密集蒐證，檢察官翁貫育16日指揮縣刑大、竹東分局、橫山分局發動搜索，將魏姓參選人及配偶、3名樁腳、15名收賄選民帶回偵辦。

檢方表示，魏姓參選人及配偶、樁腳均坦承以現金行賄，檢方偵訊後認定沒有羈押必要，依違反選罷法諭令魏以5萬元交保，配偶及樁腳各3萬元交保候傳，涉收賄選民也主動交回犯罪所得2萬5000元。

據了解，魏姓參選人此次參選的里規模並不大，以往例而言，大約只要200多票就能當選，加上當地選民以年老長輩居多，因此賄選疑雲甚囂塵上，引起檢警關注。

此外，尖石何姓村長參選人涉嫌以包裝米、沙拉油等物資尋求村民支持，上月遭新竹檢警查獲，何於偵查中坦承行賄，新竹地檢署17日偵結並起訴，若審理時也坦承，檢方將建請從輕量刑，同時宣告緩刑，其餘收賄選民則予以不起訴處分。

(中國時報)