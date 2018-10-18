每票2000 新竹查獲首樁現金賄選

友善列印
中國時報
邱立雅、／竹市報導

新竹縣再傳賄選案，竹東鎮魏姓里長參選人，涉嫌以每票2000元向里民買票，檢警16日大陣仗搜索，帶回魏姓參選人、樁腳、收賄民眾共20人，魏坦承買票，檢方依違反選罷法諭令5萬元交保，這也是新竹地區首樁現金買票賄選案。

新竹地區賄選案頻傳，截至目前至少就有5件之多，新竹縣山線一帶尤其嚴重，尖石、橫山、關西都傳出現任或參選人涉賄，且賄選情資仍不斷湧進檢警調，檢方預估19日號次決定後，現金行賄的狀況恐更猖獗。

檢方調查，捲入賄選案的魏姓里長參選人，涉嫌透過地方樁腳，於今年9月間以每票2000元代價，將現金發放給選區里民，作為支持他勝選的對價關係。

檢方接獲檢舉情資，經與轄區警方密集蒐證，檢察官翁貫育16日指揮縣刑大、竹東分局、橫山分局發動搜索，將魏姓參選人及配偶、3名樁腳、15名收賄選民帶回偵辦。

檢方表示，魏姓參選人及配偶、樁腳均坦承以現金行賄，檢方偵訊後認定沒有羈押必要，依違反選罷法諭令魏以5萬元交保，配偶及樁腳各3萬元交保候傳，涉收賄選民也主動交回犯罪所得2萬5000元。

據了解，魏姓參選人此次參選的里規模並不大，以往例而言，大約只要200多票就能當選，加上當地選民以年老長輩居多，因此賄選疑雲甚囂塵上，引起檢警關注。

此外，尖石何姓村長參選人涉嫌以包裝米、沙拉油等物資尋求村民支持，上月遭新竹檢警查獲，何於偵查中坦承行賄，新竹地檢署17日偵結並起訴，若審理時也坦承，檢方將建請從輕量刑，同時宣告緩刑，其餘收賄選民則予以不起訴處分。

(中國時報)

丁挺愛家三公投 專法保障同婚 平地原民3搶1 2新人夾擊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。