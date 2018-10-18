平地原民3搶1 2新人夾擊

2018年10月18日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第9選區為平地原住民，應選1人，3人登記，除了國民黨提名的陳榮妹爭取連任，還有30歲、在彰化縣消防局服務的阿發瓦特．阿汶薄薄（Awhat.awenpokpok）和唐顏華，以無黨投入競逐，讓這素來為國民黨囊中物的1席，因新人帶來新挑戰，讓戰局變得更加競爭。

彰化縣平地原住民選舉人數向來只有千餘人，過去這席都由國民黨拿下，這次民進黨本不打算缺席，游說阿發瓦特出馬，結果阿發瓦特歷經長考後，決定以無黨參選，並以陳榮妹的競選宿敵、前議員張新男接班人作為號召。

張新男曾代表國民黨當選15、16屆議員，涉及違反選罷法，2006年法院二審定讞判決當選無效，進行補選後，由陳榮妹當選，一路連任已3連霸，本屆張新男以無黨參選，敗給陳榮妹，陳榮妹多年來累積了知名度和影響力，不容小覷。

阿發瓦特是中央警大消防研究所畢業，是來自花蓮縣吉安鄉阿美族，他說，在消防局有份穩定工作，但希望透過年輕人參政，注入議會新的活水，帶來不一樣思維，「選舉也是一件很酷的事」。

在企業界的唐顏華，擔任彰化市原住民聯誼會會長，她來自阿美族台東小馬部落，隨父親來彰化已定居40年，父親唐正智長老致力發展原住民文化，要傳承父親的精神。

(中國時報)