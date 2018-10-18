打賞街頭藝人 也能電子支付

花式扯鈴達人紀詠勳在表演中導入設計概念，從海盜裝、寶藏打賞箱到海盜旗，道具一應俱全。（文化局提供）

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中國時報
陳燕珩／台北報導

「台北街角遇見設計」邁入第7年，今年以街頭藝人為設計導入對象，請來專業設計團隊為5組街頭藝人設計攤位、變裝、改造打賞箱，設計專屬品牌形象識別；另外，呼應電子支付潮流，還跨界與5家業者合作，民眾欣賞表演時可掃描QR CODE用手機支付打賞金額。

實際改造表演環境

為提升街頭藝人表演形象，北市文化局進行5處街頭藝人實際改造，互動Q版人像速寫「Asa。Blue」，原採用克難式瓦楞紙箱販賣機造型攤位，在設計師改造下，改用承重結構性佳的環保多功能紙材，承為可拆卸、亮眼的紅桃色販賣機。

花式扯鈴達人紀詠勳常在信義香堤大道上演出，透過設計概念導入，他在表演上結合最愛的海盜風格，從海盜裝、寶藏打賞箱、木桶收納箱到海盜旗，各種道具一應俱全，帶表演者進入主題性的想像。

常駐點在台北地下街的原住民美聲二重奏女孩團體「PowerAngel能量天使」，因意外開啟輪椅人生，但仍透過優美的音樂傳遞希望，設計團隊特別以太陽與音符為元素，以刺繡方式在服裝打造專屬圖騰，傳遞堅毅團結的正能量。

5家支付業者皆可

除了街頭藝人形象改造，這次還跨界合作推出「街頭藝人打賞模式改善」，攜手街口支付、橘子支付、支付寶、微信支付及台灣pay等5家業者，讓民眾可透過手機QR CODE支付，打賞也能很便利。

(中國時報)

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