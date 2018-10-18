5強力挺 藍攻三蘆綠營票倉

2018年10月18日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

三重蘆洲向來是綠營鐵票區，國民黨提名市議員參選人王威元17日成立競選總部，為了搶攻灘頭堡，前總統馬英九領軍站台，朱立倫、蔣萬安、侯友宜及連勝文等藍營要角也到場力挺，營造藍營大團結氣勢，宣誓要在三蘆演出《復仇者聯盟》戲碼。

搶攻灘頭堡 營造大團結

第三選區三蘆地區向來是綠營大票倉，9席議員民進黨囊括6席，今年提名李坤城、李倩萍、陳啟能、李余典、邱婷蔚等5人爭取連任，前台北縣議員林國雄之子林永鴻、鄭金隆交棒主播媳婦彭佳芸，要搶下泛綠7席議員；國民黨僅蔡明堂爭取連任，前議員黃桂蘭獲提名捲土重來，老將陳幸進交棒忠孝里長王威元。

中央執政不力，民進黨各地選情告急，國民黨趁機搶攻綠營票倉，王威元三重競選總部17日在正義南路旁同安公園成立，雖然天空飄著細雨略帶寒意，但不減現場數百位支持群眾熱情，凍蒜聲不斷。

藍營5位代表性人物趕場力挺，前總統馬英九上午9時領軍到場，親授戰旗及超人披風給王威元，形象清新的立委蔣萬安致贈美國隊長盾牌，中央委員連勝文送上雷神槌，市長朱立倫及市長參選人侯友宜也大力推薦王威元，營造藍營大團結氣勢，要在三蘆演出《復仇者聯盟》劇情。

炮轟政策反覆 重創環評

馬英九致詞時重炮批評蔡英文與賴清德，指政府對深澳與觀塘案的政策反覆，「嚴重破壞了辛苦建立的環評制度」，呼籲當人民沒辦法改變政策時，「就用選票來改變執政的人」；侯友宜也強調，政府無視專業環評，逼使人民力量站出來改變錯誤政策，未來他會與公民及學者專家，好好面對每個公共議題。

侯友宜與馬英九同聲表示，當一個政府為了選舉，硬生生破壞寶貴的制度，把政府公信力放在腳下踐踏，「這種政府不是民眾想要的政府」，當人民沒辦法改變政策時，「讓我們用選票來改變執政的人！」

(中國時報)