王惠美批愧對彰化 魏營回擊

2018年10月18日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市鐵道路高架化成為彰化縣長選戰，搶奪北彰票倉的攻防焦點，彰化縣長參選人王惠美17日抨擊國發會訂18日審查彰化鐵路高架化，卻遭行政干擾，民進黨愧對彰化人！魏明谷競選團隊回擊，鐵路高架化已按相關進度執行，民代如不知道、干擾預算編列與執行，實有失職問題！

審查取消 簡直打臉賴揆

王惠美指出，12日行政長賴清德在立法院會說，彰化鐵路高架化是行政政策，並在要求下，鬆口要將預算納入前瞻第2期特別預算，國發會排定18日要審查彰化鐵路高架化計畫，但事後國發會主委陳美伶先說交通部資料不足要補件，接著國發會聯絡人又說時間無法配合，審查會取消，根本是打臉賴清德。

王惠美在國民黨議員們陪同下齊聲炮轟「民進黨愧對彰化人」，指出桃園鐵路地下化和台中捷運藍線，都是交通部報行政院核定，國發會審查會就宣布通過了，總經費分別是964億元和981億元，請民進黨不要用行政程序影響彰化發展。

彰化縣政府表示， 公共建設最重要是務實、解決縣民問題，從評估、規畫、預算編列、工程設計與執行，都需分期、有計畫，現在用鐵改局年度公務預算的做法是符合現狀最佳作法，爭執要不要用前瞻預算是混淆視聽。

縣府撇清 不需前瞻預算

魏明谷競選總部執行總幹事陳素月表示，願為彰化打拚的人，縣民一定給予肯定，但唾棄平時阻撓，選舉到了才來收割，請王惠美與國民黨，不要因為選舉，以各種手段干擾許多重大交通建設的進行。

(中國時報)