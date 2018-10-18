台南好米季 彩繪稻田秀Q萌

台南好米季活動邁入第7年，今年稻田彩繪台以日本群馬縣吉祥物「群馬寶寶」（gumachan）圖騰，與後壁仕安社區的「仕安寶寶」（yummy）共同代言，相當Q萌。（南市農業局提供）

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中國時報
／台南報導

台南好米季系列活動邁入第7年，每年都有稻田彩繪展出，藉由稻田彩繪與農村旅遊產業結合，向大眾介紹優質好米在台南，也促進農村多元發展，今年活動將於20日登場，場地選在後壁仕安社區，稻田彩繪主題台日合作，以日本群馬縣及仕安社區的吉祥物為主題，17日圖騰搶先亮相，眾人直呼「卡哇伊！」

20日登場 打卡夯點

台南市政府農業局指出，後壁、柳營、新營、六甲是台南市4大水稻產區，台南好米季活動的稻田彩繪，前4年都在後壁，有水牛、三太子等在地信仰及景觀圖騰，前年在柳營則搭上當紅的蛋黃哥，去年在六甲則有觀音像、仿古名畫2個主題，年年變化，每年都吸引大批遊客拍照打卡。

今年活動拉回米倉後壁，首度與海外城市合作，日前市府與市議會拜會日本群馬縣，發現台南有關子嶺溫泉跟台南越光米，群馬則有草津溫泉，水上町也曾種出冠軍米，共同點可以帶動觀光，爭取並獲得授權官方地區吉祥物「群馬寶寶」（gumachan）圖騰，與後壁仕安社區的「仕安寶寶」（yummy）一起擔任今年度彩稻主角。

群馬寶寶 共襄盛舉

農業局與農業試驗所合作，利用「黃、綠、紫（紅）、黑、白」5種顏色的彩葉水稻，呈現「群馬寶寶」及「仕安寶寶」可愛姿態，日前插秧後，現在彩稻已經長出，從高處就能看到亮麗圖騰。

活動將於20日登場，位置在後壁仕安社區合作社旁，民眾可自行開車前往，或是搭乘大台南黃6公車前往觀賞，活動多元，包括彩繪稻田、品嘗米食、親自參與木作、彩繪公仔、農村米食DIY及當季農產椪柑品嘗促銷等。

(中國時報)

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