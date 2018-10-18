海中種樹 澎湖復育珊瑚礁有成

澎湖珊瑚礁育苗海中種樹，旺旺集團蔡衍明基金會連續3年力挺成功孕育珊瑚礁新棲地。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

海洋保育是澎湖最大使命，澎湖縣水產種苗繁殖場積極投入珊瑚礁棲地復育、海中種樹、馬尾藻人工育苗等技術，如今成功打造海域藻床孕育了海洋生態，為澎湖大海注入新活力。

蔡衍明基金會 3年捐300萬

落實海洋資源生態永續經營發展，水產種苗繁殖場打頭陣，進程目標解決澎湖海域遭受破壞的珊瑚礁棲地，2004年起開始進行珊瑚礁人工繁殖試驗，2008年執行海域植栽計畫。

2016年海域植栽有初步成果，於澎南海域成功打造多處人工珊瑚植栽區，尤其旺旺集團蔡衍明基金會連續3年各100萬元經費贊助海中種樹，一年內投擲了珊瑚礁種苗超過7000株。

發展生態觀光 浮潛新天地

今年更率先與鎖港社區合作，建置4處人工珊瑚植栽區並復育海洋物種，如今已成功發展生態觀光打造了浮潛處女新生地。

此外，漁業署也力挺澎湖烏崁海域設置栽培漁業區，同時委請澎科大進行海域水下調查工作，建立海藻相61種及馬尾藻人工藻礁研究。

調查報告發現，烏崁海域非常適合發展大型海藻養殖，短短1年內已確立長葉紫菜、海葡萄及長心卡帕藻等量產技術，現階段嘗試青海菜、鋸齒麒麟菜及馬尾藻等育苗量產。

水產種苗繁殖場表示，目前成功掌握馬尾藻有性生殖育苗技術，積極開發種苗量產及人工藻床海域復育，待技術成熟後將輔導漁民全面養殖生產。

(中國時報)

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