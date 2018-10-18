金門首條30米寬道路開工

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中國時報
／金門報導

歷經20年4任縣長規畫推動，金門第1條30米寬的1-1計畫道路17日動工興建，陳福海縣長感謝沿線地主的奉獻和成全，不但解決大型遊覽車穿越水頭聚落，人車爭道險象環生的問題，也為金門未來30年建設打下重要基礎。

1-1計畫道路起自后豐港風水池旁，終點接西海路口，全長550公尺、寬30公尺，配置雙向各2汽車道及1機慢車道，並納入排水、人行道、景觀照明、共同弱電管道、台電管線、自來水管及中華電信管線工程。

縣府評估，完工後將成為進出水頭商港的主要通道，並可提升往來尚義機場至水頭商港的旅運效率，同時解決水頭村民長期遭受交通安全威脅，對未來聚落整體發展大有助益。

縣府指出，今年「小三通」旅客估近200萬人次，目前往返金、廈及大小金門的人、車，均靠唯一聯外道路西海路。但西海路穿越水頭聚落，道路最窄處僅7公尺餘，每日龐大的車流量，帶來人車爭道、交通壅塞的問題。

早在陳水在縣長主政期間，即由時任建設局長張忠民負責規畫1-1計畫道路，但因道路範圍內有56筆私有土地，加上通過后豐港貝塚遺址，其後歷經李炷烽、李沃士縣長，因未獲解決而延宕下來。

陳福海縣長上任後，要求主管單位下鄉，不斷與地主溝通協調，開出包括與縣府土地交換、價購和興建后豐新村等條件，終獲同意支持，讓金門交通建設網補上最重要的一塊。

縣府指出，1-1道路在2016年正式立案，由誠蓄工程顧問規畫，去年底完成設計作業，並在今年解決土地取得問題，9月18日由岩輝營造以1億345萬元得標。

(中國時報)

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