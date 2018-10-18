賞蟹步道 麗池園林 婚攝祕境

2018年10月18日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市最新「婚紗祕境」出爐！網友整理出新竹綠園道、前後站地下道等景點，榮登近年最熱門拍婚紗熱點，而近期完工的賞蟹步道、新竹公園麗池園林，也迅速成為婚攝取景勝地，使整座城市洋溢著浪漫幸福風。

過去新竹市區能拍婚紗照的景點有限，甚至有新人寧可花錢到中部一帶的婚紗基地取景，如今隨著新竹綠園道、賞蟹步道等地陸續問世，新人們不用再舟車勞頓趕赴外地拍婚紗照。

「有潮汐、有夕陽，新人們超愛！」有婚攝業者在臉書上PO出一系列作品，凸顯出溼地型態的賞蟹步道，及蜿蜒彎曲的步道，詩情畫意的景致令人看了心醉，網友紛紛按讚，並歸納出一系列拍婚紗照景點，討論熱度高。

市府表示，賞蟹步道不僅能欣賞潮汐及落日夕陽，假日更常擠滿遊客，之前有獨立樂園前來拍攝MV取景，引起網友熱議，浪漫美景也是新人們拍婚紗照的最愛。

此外，上月底才開放的麗池園林，歷經市府密集整建、修復，營造出日式園林造景，搭配湖畔料亭建築群及瀑布流水，呈現出四季庭園的亮麗美景，雖然才開放沒不久，已吸引不少婚攝業者帶新人來取景，效果不輸國內一級景點。

市長林智堅表示，市府從城市美學角度切入構思，為建設及自然景觀帶來新意。香山溼地經仔細規畫，建置為北台灣重要的生態基地，退潮時能看到泥灘地滿滿的螃蟹、彈塗魚，麗池園林則是鬧中取靜的難得美景，歡迎新人們多到兩地走走，留下更多浪漫美照。

(中國時報)