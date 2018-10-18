后里迎花博 好康大放送

2018年10月18日 04:11 中國時報 王文吉／台中報導

台中世界花博即將開幕，為迎接遊客，后里區公所推出「2018花現幸福、后里悠遊趣」活動，自11月3日起提供為期1個半月的導覽專車服務，讓遊客暢遊后里，活動期間還有40場迎賓音樂表演，50個店家也推出花博優惠，消費集點有機會抽東京及香港來回機票。

后里區長張大春表示，導覽專車平日每小時1班，假日半小時1班，活動期間上午9時至下午5時定點接駁，路線納入麗寶樂園、中社花市、萌芳花卉農場、泰安鐵道園區、木匠兄妹、張連昌薩克斯風博物館、后里薩克斯風玩家館、月眉糖廠、松鶴酒莊、星月大地等景點。

距花博展區最近的福容大飯店，自11月2日至12月28日推出「麗寶POPA約石虎、台中賞花博假期」，包含精緻雙人房1晚、自助晚餐、花博1日門票、摩天輪搭乘券、探索世界雙日門票、4D劇場券等，2天1夜7999元起。因應花博登場，飯店還特別打造5間「會動的花博主題房」。

麗寶樂園推出「台中主場我作東，市民全面博幼價399元」，11月3日至18日首波指定優惠區域包含大甲、大安、清水、梧棲、龍井、沙鹿、大雅、大肚、南屯、西屯。民眾持身分證明文件購票享4折優惠，攜外縣親友入園享同等折扣，后里、外埔居民至12月28日前都有優惠。

(中國時報)