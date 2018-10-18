南美1館 開門入厝試營運

2018年10月18日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南人期待一甲子的美術館，17日開館試營運。館方依古禮挑選良辰吉時舉行「開門入厝」儀式，由董事長陳輝東及館長潘、館員及志工共同打開大門，邀請民眾進入南美館1館，見證歷史性的一刻。館方表示，1館及2館將於12月15日同步正式開館。

現階段試營運的南美館為座落於南門路與友愛街口的1館，前身是日據時期的台南州警察署，為台灣現存最早的警察署廳舍，建築不僅延續傳統建築工藝之美，也代表南美館的新身分轉生，今後將持續發揮文化傳承功能。

陳輝東強調，南美館將成為彰顯台南及台灣優秀藝術家成就的嶄新場域。

潘表示，南美館為具備複合式功能的藝術場域，包含多功能劇場、兒童藝術中心、藝術家專室等，結合展場與多功能展演廳的設計，不只是展示美術品，而是希望讓民眾都能感受到美與感動的藝術殿堂，希望促進藝術普及與大眾化，建構起台南美學教育的橋梁，朝跨域多元發展，將南美館打造成「審美的百貨店」。

館方說，南美館1館試營運後，20日將舉辦剪綵茶會，1館及2館將同步於12月15日正式開館，試營運期間將以「相挺Your Support！－典藏捐贈展」展出南美館籌設以來所有的捐贈作品，展期從即日起至2019年3月12日止。

◆造字：示番

(中國時報)