顏值高年紀輕 正妹助理成嬌點

國民黨新北市議員參選人江怡臻（左）挺著孕肚拚選戰，身邊長髮大眼的助理「妙妙」徐芳遠（右）所到之處引起話題。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

正妹助理搶鋒頭！國民黨新北市議員參選人江怡臻挺著孕肚拚選戰，身邊長髮大眼的助理「妙妙」徐芳遠，有著搶眼的亮麗外型和親切笑容，所到之處引起話題，擄獲不少選民芳心，還經常被誤會是親姐妹，讓江怡臻說「她人氣快比我旺！」

綽號「妙妙」的徐芳遠年僅29歲，畢業於文化大學政治系，求學時曾在立院實習法案助理，畢業後進入國民黨部服務5年，今年初在因緣際會下，加入江怡臻競選團隊，年紀輕輕卻讓江怡臻讚譽有加。

擔任幕僚半年多的徐芳遠說，過去在黨部工作時，負責的多是書記性質的內勤工作，直到加入江怡臻競選團隊，陪著參選人東奔西跑，親身站在第一線為選民服務，才發現原來自己能做的更多、學的更多，因此儘管再累她仍甘之如飴。

「我們不是親姊妹，但感情好到像家人！」江怡臻和徐芳遠年紀相仿，平時形影不離，培養出深厚的革命情感，有趣的是，相處久了還真有張「姊妹臉」，經常被外界誤會是親姊妹，許多支持者和江怡臻合影完，也搶著和一旁的正妹助理拍照，人氣直逼參選人，成為團隊最吸睛「嬌點」。

江怡臻說，當初選用年輕人擔任幕僚，希望讓更多人看見新世代的力量，徐芳遠是她招募的第一個員工，兩人默契好，有時分身乏術也會由助理代為出席，已成了江怡臻「分身」。

(中國時報)

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