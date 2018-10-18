桃捷綠線北段動工 打通任督二脈

2018年10月18日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 崔慈悌 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園捷運綠線GC01標高架段（北段）土建統包工程17日開工，副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦及地方人士到場參與，鄭文燦以「千里之行，始於足下」，將完成各項工作，實現桃園捷運綠線夢想，陳建仁也表示，桃園即將進入捷運時代，期盼市民支持桃園轉型的重大政策。

鄭文燦表示，推動10年的桃園捷運綠線終於克服所有困難，高架南段15日在八德動工，高架北段17日在蘆竹動工，高架南段加北段長達9752公尺，沿途設置7個車站。而地下段由於採用潛盾機，也會在桃園車站以南及以北分別開工，目前正上網招標，預定今年底前發包。

捷運工程局長陳文德表示，捷運綠線總工期7年，預定2025年完成，另有大園支線連接青埔，將配合航空城計畫土地取得再進行開發。陳建仁則表示，桃園發展吸引大家落地生根，9月人口已達221萬人，未來人口、產業、都會空間發展有潛力，未來透過6條環狀捷運網串連，打通任督二脈，讓6大行政區160萬人可享便捷路網，桃園綠線捷運動工，將帶動產業發展，讓桃園脫胎換骨。

另外，環保署2014年7月召開環評審查桃捷綠線，當時市府為避免被打入二階環評，主動撤銷G9站。環署昨再次審查該案，桃市府縮小G9站面積，主張受影響40戶地主中僅3戶尚未同意此案，期望可恢復G9站，最後獲得環差通過，環委提醒須留意民眾權益。另外環保署署長李應元表示，《環評法》修法的草案內容預計年底送交立院委員。

(中國時報)