台中纖維工藝博物館開幕

2018年10月18日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

蚊子館大變身！台中市纖維工藝博物館17日蛻變重生，這棟建築前身為兒童藝術館、曾被批評是蚊子館，經市府及文化部投入經費、規畫為纖維工藝博物館，並重新開張。台中市長林佳龍說，明確的定位讓美好的事發生；文化部長鄭麗君則強調，此為藝文提升的最好範例。

重新改造的纖維工藝博物館以纖維交織、灑落在建築物上的陽光，呈現出其具有溫度的場館，在林佳龍、鄭麗君及地方人士、文化界代表見證下，重新對外營運，1樓首展以「如果種子不死」為主題，展現電子織品特色。

「纖維、時尚、綠工藝！」林佳龍指出，纖維工藝博物館未來定位清楚，是台灣第1個以纖維文化為主題的博物館，結合原有兒童藝術思維與台中市纖維文化基礎，首展更與花博連結、在2樓舉辦「纖維綻－花之饗宴」特展，邀台灣頂尖服裝設計師以花為主題展出訂製專屬服裝，呈現繽紛樣貌。

鄭麗君表示，纖維工藝博物館是台中第1個市立專業博物館、也是《博物館法》通過後第1個專業博物館，更是前瞻基礎建設中、藝文館舍提升的最佳範例，年底文化部舉辦的跨界整合計畫中1場時尚秀盼能延伸到台中。

台中市文化局強調，纖維工藝博物館未來盼成為全國纖維工藝的發展中心，更是台中申請2022年世界設計之都的重要一環，象徵台中邁向設計之都的新指標。

(中國時報)