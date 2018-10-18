公海駁油給北韓 油商、船東交保

2018年10月18日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

從事海上販油溫姓油商今年4、5月間涉以不實出口報單，於公海駁油給北韓，由於駁油對象今年3月被法務部公告為制裁對象，溫男及黃姓船東因違反資恐防制法各以30萬及3萬元交保，這是高雄地檢署首度祭出資恐防制法。

在新竹從事海上販油的47歲溫男，透過境外公司，與身兼油品仲介的巴拿馬籍「上元堡輪」台灣吳姓船東代表及黃姓船東接觸，事後以不實報單資料，名義上出口油品到菲律賓，卻是從高雄港外海運油到公海駁油給北韓。

雄檢日前接獲調查局航調處高雄調查站情資後，派檢肅黑金專組主任檢察官曾靖雅、檢察官謝長夏偵辦，11日指揮調查官分赴新竹、雲林及高雄等4處搜索，傳喚被告、證人7人，溫男一開始拒絕，直到15日才自行到案。

檢方調查，溫男以實際掌控的境外紙上公司與「上元堡輪」58歲黃姓船東簽訂合作契約及利潤分配，4月27日從高雄港出港，出口報單填載不實目的地為菲律賓，實際上，上元堡輪5月於東海公海將177萬公升油品在海上與北韓籍「白馬輪」（PAEKMA）進行交易，而法務部早在今年3月31日就根據聯合國決議，依資恐防制法將北韓籍「白馬輪」所屬的船公司公告為法人實體制裁對象。

溫男辯稱不知賣的對象是北韓，但檢方認定他違反資恐防制法第9條資助恐怖主義罪嫌重大，另犯偽造文書，因有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押，法院開庭後裁定30萬元交保，黃男則被檢方以3萬元交保、吳男請回。

(中國時報)