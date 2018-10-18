實驗教育 不一定要小而美

友善列印
中國時報
李萬吉

據報導，自從103年通過實驗教育三法之後，這四年來參與實驗教育的學生數從五千多人增加到一萬三千多人，雖然占總學生數比例不高，但成長的速度確實很快。這當中不只是民間投入實驗教育，不少公立學校也為了發展而轉型辦理實驗學校，且獲得家長高度青睞，台北市和平實驗小學的熱門程度就是一例。

實驗教育的存在，往往反映著體制教育的問題或不足，讓家長不得已只好選擇走另一條路。過去因為缺乏相關配套措施和法律規範，政府對實驗教育的態度甚至不太友善，民間辦理實驗教育的家長或單位遇到許多限制和困難，對參與實驗教育的師生權益也較缺乏保障。如今政府不僅立法，還一起效法，顯見政府終於明確感受到這股需求。

政府辦理實驗教育的原因通常有二，多數是為了挽救瀕臨生存危機的學校，希望藉由不同的學校型態來吸引家長；少數是為了突破現有課程規範，實踐創新的教學理念而設。無論是哪一種，都有共同的基本概念，就是「原有的課程制度必須被更大幅度的調整，才能創造出更符合家長期待，或更理想的學習環境」。

這些實驗教育的作法，雖被認定是「應該正確」的方向，只是不確定效果如何，所以先採取「實驗」方式，以小規模實施。那麼假設實驗效果非常好，是否應該擴大「受益」的學生？然而以現行法規對學校型態實驗教育規模的限制來看，無論實驗教育成效如何成功，都無法「繼續擴大」辦理。這或許基於保護受教權，但對教育創新來說也是一種束縛。

其實在資訊公開的時代，政府可以用更開放的態度，只要做好品質的監督，讓實驗方向不致走偏，對於成效良好的實驗教育，應該是樂觀其「成長」才對！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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