桃園中路3號社宅2021年9月完工

2018年10月18日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府採多元政策推動社會住宅，第1階段就推出10處基地，其中位於桃園區的中路3號社會住宅17日上午舉行動土典禮，完工後將提供417戶住宅、8戶店鋪及12戶辦公室，最快2021年9月就能完工。

桃園市推動社會住宅政策，第1階段就推出10處基地，至今共有8項工程發包，其中中路2號預計明年第4季就能開放入住，中路區4處社宅預計2021年底完工，屆時將能提供1148戶家庭居住。

桃園市長鄭文燦17日與內政部政務次長陳宗彥共同參與中路3號動土典禮，鄭文燦表示，桃園區中路社宅將在今年底前陸續發包，中路3號距離國道2號南桃園交流道僅3分鐘車程，無論去桃園市區、蘆竹、中壢、高鐵站或桃園機場都相當地方便，將成為中路地區的新地標。

市府也陸續規畫楊梅、平鎮2處社宅，未來將在機場捷運沿線、台鐵地下化通勤站周邊或各都市計畫整體開發區內土地等地施做，目前規畫31處基地，約能容納1萬2000戶家庭。

陳宗彥表示，中路3號社宅是由知名張清華建築師領軍設計，將規畫共享辦公空間提供青年創業、SOHO族作為辦公用途，地下室車道也特別設計採光井，地下室也設有電動汽、機車充電站，並規畫申請Ubike停車站，落實節能交通。

(中國時報)