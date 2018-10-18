舊愛衝殯儀館開槍 找新歡算帳

2018年10月18日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義市立殯儀館火化場17日上午8時許驚傳槍響，23歲何姓女子日前在雲林某汽車旅館上吊身亡，昨早火化，何女的林姓前男友怪罪其現任丁姓男友，從台北驅車南下直奔火化場找丁男算帳，雙方人馬打成一團，林男對空連開數槍，還持刀砍傷丁男及其張姓友人，再趁亂逃逸，丁及張就醫後無生命危險，全案由警方偵辦中。

23歲何女本月13日獨自投宿雲林某汽車旅館，被發現在房間內衣櫥上吊身亡，23歲的林姓前男友從何女手機訊息發現，疑似27歲丁男感情糾紛致何女想不開而尋短，昨天舉行告別式，家屬及丁男將何女遺體推進火化室後，甫步出火化場門外，林男即上前找丁男理論，雙方先是口角衝突，隨即大打出手，林男進而掏槍朝天空連開數槍，還拿出預藏刀械砍傷丁男及其張姓友人，嚇得現場民眾四散躲藏，林某與友人則趁亂逃逸，

警方獲報到場時，林男等人已逃之夭夭，丁、張兩人則自行前往聖馬爾定醫院就醫，警方在現場找到5枚彈殼及3發未擊發子彈，當時人在現場參加他人公祭的嘉義市議員王美惠表示，一開始以為是鞭炮聲，後來才發現是槍響，「聽到好幾聲槍聲，大家都嚇到腳軟了！」

水上分局偵查隊隊長陳俊廷表示，警方持續調閱路口監視器畫面追緝林男下落，據初步調查，林男到火化場找丁理論，雙方扭打成一團，林持槍對空連開8槍，其中3槍未擊發，混亂中，林男等人再持刀砍傷丁男及張男，隨即分乘3部定士車離去，離開前又開了1槍，警方全力追查中。

(中國時報)