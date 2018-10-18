拒當「肝」苦人 免費篩檢周日登場

2018年10月18日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

拒當「肝」苦人！新北市去年有1101位市民死於肝病，高居癌症死亡率第2名，新北市衛生局與肝病防治學術基金會合作，於21日上午起在新北市府大廳舉辦「免費腹部超音波肝癌篩檢活動」，限額2000位、提供40歲以上民眾免費接受篩檢。

新北市衛生局調查，新北市去年因肝癌死亡者有1101人，每10萬人口死亡率為18.1％，高居癌症死亡率第2名；慢性肝病及肝硬化則有544人，共影響1645個幸福家庭。

其中，B型肝炎帶原者罹患肝癌機率是非帶原者的10倍，C型肝炎則是35倍，嚴重的B肝甚至高達60倍，因B、C型肝炎演變成慢性肝炎時，肝臟會因反覆發炎而肝硬化，最後因肝癌死亡，死亡率高達25.6％。

衛生局表示，由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病沒有明顯症狀，發現時往往為時已晚，為阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，特與肝病防治基金會合作，提供2000名免費腹部超音波肝癌篩檢，由超過50位專業醫師執行，並提供專業醫療諮詢。

免費腹部超音波肝癌篩檢21日上午8時半至下午2時進行，地點在新北市府大廳，限額2000名，檢查當天請民眾帶身分證、保持空腹，並穿著兩截式寬鬆衣物，以利進行腹部超音波；另現場排隊第1000名後將分發號碼牌，民眾可先行離場、食用少量早餐，但要避免奶、蛋及高油脂食物。

(中國時報)