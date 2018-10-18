拒當「肝」苦人 免費篩檢周日登場

友善列印
中國時報
／新北報導

拒當「肝」苦人！新北市去年有1101位市民死於肝病，高居癌症死亡率第2名，新北市衛生局與肝病防治學術基金會合作，於21日上午起在新北市府大廳舉辦「免費腹部超音波肝癌篩檢活動」，限額2000位、提供40歲以上民眾免費接受篩檢。

新北市衛生局調查，新北市去年因肝癌死亡者有1101人，每10萬人口死亡率為18.1％，高居癌症死亡率第2名；慢性肝病及肝硬化則有544人，共影響1645個幸福家庭。

其中，B型肝炎帶原者罹患肝癌機率是非帶原者的10倍，C型肝炎則是35倍，嚴重的B肝甚至高達60倍，因B、C型肝炎演變成慢性肝炎時，肝臟會因反覆發炎而肝硬化，最後因肝癌死亡，死亡率高達25.6％。

衛生局表示，由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病沒有明顯症狀，發現時往往為時已晚，為阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，特與肝病防治基金會合作，提供2000名免費腹部超音波肝癌篩檢，由超過50位專業醫師執行，並提供專業醫療諮詢。

免費腹部超音波肝癌篩檢21日上午8時半至下午2時進行，地點在新北市府大廳，限額2000名，檢查當天請民眾帶身分證、保持空腹，並穿著兩截式寬鬆衣物，以利進行腹部超音波；另現場排隊第1000名後將分發號碼牌，民眾可先行離場、食用少量早餐，但要避免奶、蛋及高油脂食物。

(中國時報)

舊愛衝殯儀館開槍 找新歡算帳 假網銀轉帳騙手機 15賣家受害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。