假網銀轉帳騙手機 15賣家受害

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中國時報
／台中報導

網路買賣出現「假交易真詐欺」新興手法！刑事局中部打擊犯罪中心17日宣布破獲以林男為首的詐欺集團，利用假網路銀行APP程式進行假轉帳，取信被害人已匯款，面交時開啟手機訊號遮斷器，讓被害人手機無法上網查詢，再以模型機掉包高價手機，但最終仍難逃法網。

今年5月起陸續有民眾報案，遭網路買家設局詐騙新上市的手機，經警方專案小組長期跟監蒐證，鎖定旋轉拍賣帳號都來自於31歲林姓主嫌的詐欺集團，共查獲林姓嫌犯等6人到案。

警方表示，本來從事木工業的林姓主嫌，因染上毒癮，在拍賣網站尋找手機賣家，還以1萬多元代價，雇請26歲陳姓程式設計工程師編寫「網位數位銀行APP程式」，向賣家取貨時，誆稱現金不足或未帶提款卡，改用手機網路銀行APP程式轉帳，再以偽造的轉帳完成頁面截圖取信被害人。

刑事局中打偵二隊指出，該集團與買家面交時，都要買家坐到車內，立即開啟手機訊號遮斷器，讓被害人手機無法上網查詢是否真的完成匯款，還有同夥在交易時突然持開山刀演出「假討債」戲碼，讓賣家嚇到逃離現場，騙取到高價手機。

警方調查，該犯罪集團犯案半年來，不法所得43萬元，已有15名網路賣家受害；全案訊後依涉嫌詐欺、毒品及槍砲等罪嫌移送法辦，林嫌遭裁定收押。

(中國時報)

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