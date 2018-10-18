米格魯當樹醫生 揪出褐根病

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義林區管理處日前邀請2隻狗醫生「蕾濛」、「靡菲」出診樹木銀行及觸口自然教育中心，替園區內的林木健康檢查，揪出了枯死樹頭中的壞菌，將採樣送實驗室檢驗，待結果出爐，再進一步移除或根治。

林管處表示，褐根病一直是植物界無聲的痛，肉眼也無法察覺的病菌，從找上樹根開始，一路向上破壞林木的韌皮部、維管束，影響養分及水分的吸收與運輸，最後樹木枯萎邁向死亡，但菌絲仍在病樹體內蔓延，分解纖維及木質素，讓林木失去根基，增加風倒的危險，所以找出染病的林木變得格外重要。

法國人用狗來找尋松露，而松露與褐根腐病菌都是真菌，大仁科技大學寵物照護暨美容學士學位學程副教授祁偉廉訓練師團隊以此為發想，訓練米格魯作為褐根病偵查犬，經過2年半的訓練已高達90％準確率。

林管處作業課課長康素菁表示，日前因林試所推薦，有機會請狗醫生來為觸口自然教育中心的樹木初步健診，「狗醫生」1天工作的時間約為3至4小時，最適合的季節為春夏，菌絲氣味較明顯，此次除聞出帶有菌絲的灌木外，也有枯死的樹頭上仍帶有菌絲，將採樣送實驗室檢驗，待結果出爐，再進一步移除或根治。

康素菁也說，專家建議公部門植樹前，可先請「狗醫生」先聞土壤，初步診斷土壤中是否存有菌絲，後續種好樹時再請「狗醫生」確認，降低樹木染病風險。

(中國時報)

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