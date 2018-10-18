台南鱻漁產業文化活動 11月3日嘗鮮

友善列印
中國時報
／台南報導

南縣區漁會將於11月3日在台南將軍漁港舉辦2018台南鱻漁產業文化活動，以活絡漁村產業經濟，並推廣味鮮、價廉且物美的在地水產品，現場提供海產粥1000份免費品嘗，當天中午還有120桌漁特產品饗宴，即日起開放民眾預訂，今年823雨災文蛤、牡蠣受害嚴重，辦桌成本提高2成，南縣區漁會仍提供優惠價格邀民眾嘗鮮，即日起開放預訂。

南市府農業局代理局長李建裕說，南市水產養殖面積約1萬5000餘公頃，年產量逾10萬噸，虱目魚、鯛魚、石斑、白蝦、文蛤等養殖魚貨都是當令食材，味鮮、價廉且物美，值得民眾來品嘗。

南縣區漁會理事長李武龍指出，今年活動移師將軍漁港，將結合馬沙溝社區的3D彩繪村推展觀光，另外因應漁業資源枯竭，今年也舉辦魚苗放流，讓民眾體認維護漁業資源的重要與保育觀念，活動當天還有3個班次客輪開放民眾搭乘，欣賞漁港風光，可透過網路報名。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，為促銷當區漁產，當天還提供具有4章1Q安全認證的虱目魚、石斑魚、文蛤、白蝦等組合，市價800元的海產可以半價買到，讓遊客享用CP值高的優質海鮮；最受歡迎的海鮮宴也不受水產漲價影響，原價一桌5000元也維持2600元的優惠，讓遊客吃好料。

陳崇德說，目前區漁會在學甲的水產冷凍加工廠正在重新整修，預計明年可啟用，協助轄區漁民處理漁貨，並開發周邊加工產品，行銷漁產，創造更多商機。

(中國時報)

南投輔具租借 縣民全免費 中國附醫成立城食森林學院

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。