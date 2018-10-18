哥吉拉眼裡的日美中關係

2018年10月18日 04:11 中國時報 本田善彥

日本自衛隊本計畫透過《日美安保條約》的機制與巨大生物「哥吉拉」展開決戰，但美國主導聯合國安理會決議動用核武消滅「哥吉拉」，此時日本代理首相感嘆地說「那個國家（美國）總是向我國提出不合理的要求」-這就是2016年7月公映的日本特效片《正宗哥吉拉》中的一段旁白。雖是娛樂片，電影裡處處聽到類似的旁白，表示一般日本民眾普遍對強勢美國的無奈以及對自己國家的無力感。當時，白井聰的著作《永續敗戰論─戰後日本的核心》風靡一時，日本國內對美國老早就瀰漫了挫折情緒。然而今天，衰退當中的美國偏偏選出川普為總統，川普在競選期間提過有意從日本和南韓撤軍，也說過容許日韓兩國擁有核武。他的當選，當然帶給日本政府和人民極大不安。

不管川普曾經說過什麼，對日本來說，好歹美國仍然是唯一和最大的國安靠山，在可預期的將來，《日美安保條約》所擔保的國安架構，幾乎不可能發生根本性的變化。但包括日本在內的美國諸多盟邦眼中，難以預測的川普已成為國安最大的變數。川普政府的正式登場，自然導致日方重新思考日美關係的內涵。安倍首相一再地強調日美關係穩定的重要性，這反而印證日方強烈感受到日美關係已進入不確定的時代。

至此，日方為了確保更穩定的周邊環境，開始更認真摸索改善日中關係。46年前，日中邦交正常化之後，雙方曾經在官方主導之下，度過相當穩定的關係，此背後雙方有著「聯中制蘇」的基本思維。中方大力推動改革開放的1980年代以後，隨著日中民間的經濟交流以及人民之間往來擴大，雙方的摩擦也跟著滋生。一方面，日中雙邊的經貿不斷地擴大，彼此依賴的程度已達到空前的規模，但另一方面，隨著中國的國家實力迅速增長，日中雙方關係也出現無形的緊張。

中國民間力量的壯大，以及曾經號稱世界第二大經濟大國日本的相對衰退，激發雙邊民意的質變。過去，日中官方能壓住的棘手議題，比如領土主權的紛爭、歷史問題的糾結等陸續檯面化，但此時兩國再次面對「誰是亞洲龍頭」的歷史宿命課題，出現了微妙的尷尬氛圍。更逼近的現實是，美國在亞洲的力量持續減弱的情況下，如果日本繼續耗盡國力與中國對峙，將成為難以承受的重擔。站在國家利益的觀點，日方不得不主動尋求合理正常的日中關係。

去年以來，安倍政府周邊人士已明顯地動作頻頻，推動改善日中關係，主要是日方在安倍訪美多次接觸後，深刻感受到川普政府的不確定性。為了東亞的穩定，日方盡力穩固日美關係的同時，亟盼迅速改善日中關係。到了年初，東京和北京相關人士已清楚確認今年兩國關係的新突破。

安倍擬在《日中和平友好條約》生效40周年的10月23日抵達北京，出席慶祝儀式；明年6月於大阪舉行G20峰會之機，順便實現習近平對日本的國是訪問，東京和北京之間的關係基本上邁向改善的道路，讓這幾年來低迷的日中雙邊關係出現難得的緩和與提升。

日中兩國關係可能還會有些波折，但在美國的亞洲優勢持續下滑的大趨勢下，可以預測的是，日中將繼續拉近雙邊關係，這也預示了亞洲新秩序出現的可能。（作者為日本資深媒體人）

(中國時報)