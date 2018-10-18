鬥爭思維的可怕與荼毒

2018年10月18日 04:11 中國時報 胡海鷗

台灣和大陸其實都經歷過鬥爭的年代，只不過大陸將其強化為階級鬥爭。現在鬥爭過去了，思維卻未終止，因為歷史和現實連著一個肚皮，它繼續在荼毒和戕害著心靈，造成心理和生理的扭曲與病態。唯有經歷階級鬥爭思維危害的人，才能深切感受和諧社會建設的重要意義。

我有位農村出來的學生，他經過艱難困苦的拚搏，進入中國一流的高等學府，輝煌燦爛的明天在向他招手，他有理由感到充實和自信，然而他的心理出了偏差，入學不久，他就說班裡同學與他過不去，在他背後指點非議他；其實並沒有這麼回事，所以我勸他不要有這樣的想像。他平靜了一段時間後又來找我說，他不能確認誰在與他過不去，但是，這過不去的力量反而更強大了。

他吃飯時，會感受到一股自下而上的氣，迫使他把飯吐出來，還讓他整宿整晚地睡不著覺，他對空罵上幾聲之後，這個搗亂的力量才能消停。他非常委屈地說，我沒有做什麼壞事，沒有得罪什麼人，為什麼他們要這麼與我過不去呢？我對他說，你是個善良的好人，誰也不會有與你過不去的動機，更不會有這樣的能力，你應該對自己有這份自信，不要理會那些不著邊的感覺。儘管我百般寬慰，他仍然絮絮叨叨地說著既不能讓別人相信、也無法說服自己的感受和判斷。

所謂階級鬥爭思維，就是不找自身的問題，卻硬說階級敵人的搗亂破壞。如三年困難時期，明明是大躍進、大鍋飯、大吹牛的政策錯誤，偏要說地、富、反、壞、右的猖狂進攻。這種思維表現在我的學生身上是：明明自己的心理出了問題，偏要說是有人在與他過不去。按照尋常思路，發生情況找自身原因，並看病吃藥，可一旦啟動「別人與我過不去」的邏輯，就會去尋找那個讓他難受的人。如果找不到的，只能生造一個出來，我的學生沒有生造的能耐，所以只能陷入子虛烏有的幻覺，把自己搞到精神崩潰邊緣。但如果他大權在握，他就一定罔顧事實，指鹿為馬，殘害忠良，不僅把自己的腦子搞壞，而且把他治下子民，乃至幾代人的腦子都搞壞。

這位學生的心理偏差並非個案，我家有兩位20後和30後的老太，她們也有別人與她們過不去的瘋狂想像，因為懷疑有人監聽監視，把電話線都扯斷了，晚上睡到草叢了，把錢塞給不相關的人。我勸慰她們說，沒有人與你過不去，這是你的幻覺和幻想，她們往往勃然大怒。因為在歷次運動中受盡迫害，她們有這樣的表現也可以理解，問題是迫害已經過去，但是她們感覺的慣性不僅沒有消失，反而強化至病態。可怕的是外在的階級鬥爭會轉化成內在的階級鬥爭思維。她們不找自身的原因，卻認定別人在與她們過不去。因為她們對無法證明的想像堅信不疑，並拒絕旁邊人的寬慰和解釋，她們的思維就與常人越來越遠，最後的悲劇性是精神的徹底崩潰。

我的這位學生是70後的人，與我家老太的年齡差了半個世紀，但是，他所表現的症狀卻基本相同，也許他們都有心理上的病因。不過他們的共同特徵是不找自身的原因，而是沉溺在不著邊際的想像中，這說明階級鬥爭思維還將貽害幾代人。如果說學生與老太是階級鬥爭思維的典型性受害者，那麼非典型性的受害者就太多太多了。我經常聽到這樣的抱怨和投訴，誰誰、哪個部門、哪個學生與我過不去等，儘管他們的判斷沒有典型性案例那麼荒誕，但是，基本事實卻都是無厘頭，甚至正是因為他們這麼思考別人，原本不會發生的問題也發生了。如果能回過來找自身的原因，正本清源，則能從根本上避免問題的發生；可歎的是不反思自己，無端猜忌和歸罪別人的階級鬥爭思維，仍然像濃霧一樣包圍著我們。

到底是階級鬥爭思維造成了精神崩潰，還是精神崩潰造成了階級鬥爭思維，我不得而知。但是，我肯定知道，只要不徹底拋棄這種思維，歷史的進步和和諧社會的建設都將面對嚴峻的挑戰。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)