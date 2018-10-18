2018年10月18日 04:11 中國時報 周陽山

美國副總統彭斯的演講，引起各界不同的解讀。有人認為這是一份新的冷戰宣言，代表川普政府的新方向，也反映了美國政界主流的看法，但這顯然是對美國建制集團反對川普民粹路線的嚴重誤解。另外，也有人認為這是美國霸權走下坡的警訊，預示著一個新羅馬帝國的逐漸衰頹，但即使衰退了，還是要積極尋找新的敵人。這個新敵人，已從原先的俄羅斯，轉為崛起的中國。

但是，美國重要的戰略學家、哈佛大學教授格雷厄姆‧阿利森卻提出了不同的見解。他說，在彭斯講話中最為離譜的是，指責中國試圖干預美國內政。中國的全面影響力，是獎勵或脅迫美國企業、電影公司、大學、智庫、記者和政府官員，並在特定的國會選區中採取針對性的行動。這是指中國在美國媒體上刊登廣告，批評川普政府對華貿易戰的不當，川普對此十分感冒，但這卻是美國選舉操作中的常態。

阿利森強調美國的恐華其來有自，因為若以IMF規範的購買力平價來衡量，中國的經濟規模事實上已經超過美國；不但如此，中國也是所有主要亞洲國家的最大交易夥伴。自2008年金融危機以來，中國一直就是全球無可爭議的增長引擎。因此，阿利森質疑，美國真有能力建立一個馴服中國的關係網嗎？又有誰會追隨美國的步伐呢？

阿利森最重要的提示是，彭斯的講話在中國大陸確實引起了困惑和檢討，也就是必須認真思考新冷戰的可能性。古希臘歷史學家修昔底德的著作也讓中國人反省，伯羅奔尼撒戰爭的根源在於雅典的崛起讓鄰邦斯巴達人心生恐懼，而如何化解這種憂慮才是解決問題的關鍵。

如何化解恐華症？中國人的智慧其實遠超過美國，那就是古諺所云「德不孤，必有鄰」、「懷柔遠人，和諧萬邦」。美國為了維持冷戰之後的霸權地位，不斷在尋找新的敵人，從俄羅斯、阿富汗、伊拉克、利比亞、古巴、委內瑞拉到伊朗，以及最新列入的中國，她的敵人只增不減。美國在全球已設置了超過800個軍事基地，駐守美軍逾50萬人。

換言之，二次大戰之後揭櫫自由、和平、繁榮的美國夢早就褪色，取而代之的卻是窮兵黷武、疲於奔命，在世界各地不斷製造敵人的龐大基地帝國。這樣的經驗清楚告訴我們：中國崛起絕不能再學美國，也絕不可以鄰為壑，被軍工綜合體所綁架和操控。

美國是許多人曾經仿效的對象，但卻不是可以輕易學習的，「美國例外論」也曾一度甚囂麈上。孫中山先生在一百多年前，演講《三民主義》時就明白指出，「英國是不能學的，美國是不必學的」！川普在2016年的大選中，選民票比希拉蕊少了286萬票，卻因選舉人票數較多而當選，這種不公平的憲政設計，也是不可學的。

但是，這樣深層的反省與檢討，對於多少年來，始終沉陷在「超英趕美」泥淖裡的中國人而言，卻是現代智慧與理性選擇的真實考驗，也是一道不能不跨越的門檻。

（作者為金門大學教授）

(中國時報)