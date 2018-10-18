價值外交走回李扁老路

友善列印
中國時報
介文汲

台海情勢在民進黨政府上台後日趨緊張。民進黨政府雖宣稱兩岸維持現狀，但積極推動去中國化、任用台獨背景濃重的官員、對美日積極靠攏的一些作為，挑動了中國大陸的敏感神經，重新恢復了兩岸外交戰，除杯葛台灣出席世界衛生大會及國際民航組織外，並在短時間內奪走我5個邦交國，同時也在台灣的國際名稱使用上採壓縮作法，一方面對台灣示警，一方面也昭告各國兩岸蜜月已過。

蔡政府對北京一連串外交攻勢雖然未像李登輝、陳水扁「用新台幣打天下」大玩兩岸邦交爭奪戰，或縱容台獨分子大推「以台灣名義加入聯合國」，或大打悲情牌為台獨累積資本，但為對支持者有所交代，蔡總統最近已悄然將其執政初期的「踏實外交」送入歷史，推出新的「價值外交」。

按蔡英文總統自己的詮釋，價值外交是「和主流價值和典範秩序站在一起，強化與美國、日本、歐盟等理念相近的國家理念合作，並推動與印太地區等國家的合作。台灣在西太平洋島鏈第一線，當全世界都在因應中國勢力擴張的同時，要讓世界看到台灣的強韌，推動價值外交，建立國際價值連結，凸顯台灣的不可或缺，走出穩健抗壓的新路徑。」其實就是一句話：聯合美日歐盟及印太國家對抗中國大陸。

「價值外交」的內涵類似冷戰時期的結盟對抗，其名稱也令人想到冷戰時期的意識形態對立。這與當今以合作取代對抗的國際關係主調完全背道而馳，也無法在中美日歐盟等大國間目前既競爭又合作的複雜關係中找到立足點，因此，其會得到美日歐盟及印太國家正面回應的機會甚為渺茫。反倒是此種構想正創造了這些國家對台灣提出要求的機會，致結盟未成，代價恐已先付。最近蔡政府向美國購買300多億台幣黃豆，頃又突宣布將在WTO中以已開發國家身分參與談判，都很有可能就是這種狀況。

陳水扁及李登輝時，台灣的外交就曾因為政策的錯誤，無法發揮應有的功能，四處碰壁後淪為製造悲情意識、累積反中意識，甚至個人歛財的工具，外交應有的正常功能幾乎完全被棄置一旁。此次蔡英文在其內外交困的時刻端出的「價值外交」將台灣的外交又走回了陳、李時代的老路，外交失去主體性，再度成為推展台獨的工具，對促進台灣安全及經濟發展毫無幫助。

台灣因長年欠缺參與國際事務的管道，造成官員普遍欠缺對國際趨勢的第一手資訊及了解，致公部門制定的法規常與國際脫軌。另駐外單位被賦予的工作重點常為台灣正名、控訴中共打壓等政治性工作，致推展貿易、開拓市場、招商引資等當前各國極重視的外交工作被忽略。蔡總統這次推出一個以對抗及意識形態為本質的外交政策，不僅外交的正常功能將再被置於一旁，台灣的國際處境及地位也將因為這個違反潮流且一廂情願的「價值外交」陷入新的困境及災難。（作者為前駐紐西蘭大使）

(中國時報)

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