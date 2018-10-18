新保守主義者綁架川普？

2018年10月18日 04:11 中國時報 張文基

最近一年來川普政府加速對中國施壓，導致美中關係呈現全面性的緊張，特別是美國副總統彭斯10月4日在新保守主義智庫的演講，對中國的指控更讓人回想到冷戰時期間的美蘇對抗。川普政府的對華政策為什麼轉變？彭斯此時發言的意圖是什麼？這種新的策略能成功嗎？

川普所揭示的外交理念和過去50年以來的所有總統的最大不同是：一、他反對自由主義的經濟全球化理論。 二、他拋棄意識形態的鬥爭，反對在世界各地透過援助所謂的「非政府組織」發動顏色革命。三、反對違反美國人民利益的對外軍事干涉行動，例如過去十幾年間發生的伊拉克、敘利亞和利比亞戰爭。四、主張加強美國軍事實力做為保護美國利益的屏障。五、追求和平及繁榮而非戰爭和毀滅。

川普的當選直接威脅了代表金融集團的兩黨精英階層的利益，因此當選後川普和他的高級幕僚就遭受到情治機構不斷的調查。他就任以來幕僚的更動率和折損率是二戰後73年來所有總統最高的，迄今已有35位高級幕僚離職或被免職，而他本人也面臨遭國會罷免的危機。

在2017年8月時主導川普的外交團隊中有代表三種不同理念的群體：一、民粹力量及經濟民族主義者的班農、貿易談判代表賴海哲，及白宮經濟助理納瓦羅。二、代表軍方務實派的陸戰隊退休上將國防部長馬提斯和白宮幕僚長凱利，國安顧問陸軍中將麥馬斯特。三、支持經濟全球化的首席經濟顧問寇恩、財政部長努欽和國務卿 提勒森。後兩個群體的主導使得2017年的中美關係基本穩定。當時代表新保守主義和基督教福音派的副總統彭斯還沒有主導的能力。

2018年3月期間，寇恩、提勒森和麥馬斯特先後被庫德洛、蓬佩奧和波頓取代。2018年10月9日駐聯合國代表海利辭職，可能被另外一個新保守主義者取代。最近傳言國防部長馬提斯也可能離職。

如今3位新保守主義者：副總統彭斯、國安顧問波頓和國務卿蓬佩奧形成一個鐵三角，將主導美國的對外政策，他們以意識形態、價值觀為基礎的對外冒險主義將給美國、美中關係和世界帶來災難。

11月大選後共和黨很可能失去眾院的多數黨地位，參院也面臨嚴重挑戰，果如此，川普的執政將面臨更大的挑戰，甚至有被罷免而讓位給彭斯的可能。

新保守主義者的政策將在短期內造成美中全面衝突的危機，然而，這絕對不符合美國人民的利益，事實上911事件後新保守主義力量奪取了小布希總統的大權，是造成美國今日所面臨各種危機的最大原因。以美國的國力，特別是經濟力量，不可能支撐他們的野心，最後也必將被人民拋棄。（作者為中美論壇社社長）

(中國時報)