反併吞遊行 愛台灣或害台灣？

2018年10月18日 04:11 中國時報 主筆室

喜樂島聯盟夾特定無線電視台資源，號召多個政黨與社團發起1020凱道「獨立公投、正名入聯」活動，民進黨原先禁止黨公職和候選人參加，但在韓國瑜壓力及黨內高層斡旋下，民進黨決定同步在高雄舉辦「反併吞護台灣」大遊行，和喜樂島活動南北「呼應」。

號召「正名公投」的喜樂島聯盟發起的大遊行，串聯了台聯、時代力量、基進黨、綠黨等在野政黨及NGO代表、性平教育、婚姻平權案等各公投案領銜團體，宣稱要號召10萬人到總統府前向蔡英文總統施壓，民進黨中央明令禁止黨公職與候選人參加。但該聯盟原本就不乏民進黨資深要角參與，而且郭倍宏的媒體資源讓黨內許多要角有所顧忌，在九合一選舉衝票壓力下，黨紀能否貫徹受到嚴重威脅。

對民進黨參選人而言，不出席喜樂島活動，可能遭民視點名批判，來自綠營自家的「暗算」，對原已不樂觀的選情，如同再挨重拳般致命。民進黨中央在內部壓力下幾番溝通，終於說服本土社團支持，決定在高雄自辦遊行，但把遊行主調轉為「反併吞護台灣」，和喜樂島的「獨立公投、正名入聯」略作區隔。

對民進黨中央而言，放任喜樂島遊行唱獨角戲，可能在深綠圈內吹起反民進黨情緒，對民進黨九合一選情極為不利；面對多個縣市選情低迷難振，民進黨自辦遊行，顯然是逼不得已，提前祭出壓箱寶。

尤其在韓國瑜旋風橫掃下，高雄市已成為民進黨一級戰區，絕對有輸不起的壓力。高雄不僅是美麗島事件爆發地，素有「黨外聖地」之稱，且民進黨長期執政，如果被韓國瑜翻轉，幾乎等於民進黨根基被拔。因而民進黨中央親下整合令，在陳菊領軍下，10位立委進駐陳其邁競選總部，重新整合戰力祭出新戰法。

民進黨中央的如意算盤是仿效2004年大選「228牽手護台灣」活動，集結台派勢力對抗國民黨連宋配，幫助陳水扁順利連任。但當年李登輝勢力和民進黨目標一致，如今喜樂島和民進黨卻在台灣前途問題上出現敵對現象。

喜樂島以實現公投自決為目標，總召集人郭倍宏宣稱「台灣人應有危機意識，不要繼續當溫水裡的青蛙，應以民主公投對中國說不」。他並揚言，如果年底前不修正《公投法》，不僅不會支持蔡英文連任，民進黨也會成為台灣人民的主要敵人。

民進黨主張維持中華民國現狀，喜樂島主張公投自決，兩者政治訴求南轅北轍。那麼，同時舉行的高雄「反併吞護台灣」遊行和台北凱道「正名公投」遊行究竟是敵或友？民進黨搶本土社團、搭喜樂島便車拉抬選情，傷得了韓國瑜，救得起民進黨低迷的選情嗎？

2004年陳水扁推動「公投綁大選」，只是一次「防禦性公投」，就遭到當時美國小布希總統反對，喜樂島推動的「正名公投」擺明是挑戰大陸《反分裂國家法》，必將導致兩岸衝突的嚴重後果。民進黨做為執政黨，必須以兩岸安定與國家安全為念，不應任由獨派團體綁架，將台灣價值等同台獨意識，將台灣本土和中國大陸對立起來。如果民進黨屈從獨派，加入宣揚台獨意識的公投遊行，不但蔡總統國慶演說希望以「中華民國台灣」，做為團結國人最大公約數的努力將付之一炬；也等於正式召告世界，民進黨將從「維持現狀」走向「台獨建國」。

喜樂島活動目標是宣揚直接危害國家安全與全民福祉的台獨公投，執政者當然不能奢望混水摸魚、兩面討好。值此兩岸關係高危險期，民進黨即使必須在高雄舉辦大遊行，也因甘冒大綠、小綠分家的風險，明確果斷和獨派團體切割，讓支持者分辨「反併吞」不等於「拚台獨」。

回到政治現實，民進黨在重要選戰中，總是習慣性向對手祭出「抹紅牌」、向選民祭出「恐中牌」，高雄選情吃緊，新潮流進駐陳其邁競選總部後，「抹紅牌」與「恐中牌」攻勢綿密，老招能扭轉選民對民進黨執政績效的不滿嗎？選民還會買帳嗎？民進黨恐怕需要重新思考。

民進黨面臨選舉壓力，回頭拉攏本土社團與獨派團體，究竟是誰綁架誰？是維持現狀取代正名入聯，或是喜樂島綁架民進黨，這是不容模糊的重大問題。2020大選會不會出現正名公投綁大選，民進黨現在就必需要說清楚。

(中國時報)