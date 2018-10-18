鼻孔插電太傲慢

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中國時報
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經濟部長沈榮津鼻孔插電說，遭藍委踢館雖已公開道歉，他一度解釋只是把老闆無奈的心聲說出來而已。顯然，沈榮津迫於無奈的道歉不是真心，能源政策已成了民進黨輔選操作工具，缺電與漲電價，恐將成為未來生活的日常。

民進黨為了救蘇貞昌選情，從行政院長賴清德鬆口有條件停建深澳電廠、12日宣布停建，緊接著沈榮津改口兩周內走完程序，所有訊息都是綠委「做球」、再由官員「扣球」宣示，是再明顯不過的選舉操作，難怪柯文哲會質疑「怎麼過一個晚上突然電就夠了？」

這一波波選舉操作，凸顯新北市長選情告急，蘇貞昌一路被反深澳議題壓著打。民進黨急了，因此速決做出觀塘案換深澳電廠策略，至於賴清德原本信誓旦旦深澳電廠會用乾淨的煤、且深澳電廠有其必要性說法，全部大轉彎。

整齣戲碼照本宣科，唯一擦槍走火就是民進黨立委賴瑞隆做球批判國民黨反深澳，沈榮津過度興奮扣球，一副嘻皮笑臉、自以為幽默回應，那就只能「插鼻孔」。鼻孔插電說一出口，當下連賴瑞隆都傻眼。

沈榮津失言後辯駁，只是順口把產業界的說法講出來，印證經濟部能源政策前後不一、反覆搖擺，一切以選舉為優先考量，因此連廢棄環評程序也可以一夕間又改口。

能源建設不像蓋大樓，只要按圖施工，竣工就能入住使用。發電廠是長周期的投資，尤其像深澳這類型火力發電廠，必須長時間規畫、環評，才能投入建設。台灣欠缺天然資源，能源政策更應全方位考量，廢深澳電廠如果不會缺電，先前「沒蓋就缺電」的說帖，顯然就是謊話連篇！

(中國時報)

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