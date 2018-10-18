歐盟連結歐亞 瞄向台灣

2018年10月18日 04:11 中國時報 江靜玲

亞歐峰會本周在布魯塞爾召開，峰會舉行時間恰好在中美貿易戰的浪頭上。大陸國務院總理李克強在峰會前正式訪問了國土面積與台灣相當的荷蘭，並簽署了系列能源、航空和金融合作協議，傳遞中歐共建一帶一路的意願；值此同時，歐盟外交及安全政策高級代表暨歐盟執委會副主席莫格里尼投書台灣媒體，全力推銷歐盟新出台的「連結歐亞戰略」政策，強調歐盟與亞洲合作，包括與台灣實質關係提升。

主管歐盟對外關係的莫格里尼專文此刻出現在台灣媒體，不論動機和時機均相當微妙，對於素來重美輕歐的台灣，這可能是全球政經版面重塑下的一扇新機。

歐盟在這個時候把關愛的眼神瞄向台灣的大前提是，歐洲在面對老盟友美國和歐盟當前最大的貿易夥伴中國，展開硬對撞的貿易爭戰下，驚覺再也不能處於慢郎中式的被動地位，必須以主動之姿重新定位歐洲與21世紀亞洲的關係。

歐盟對外關係似乎從未像現在這麼積極過。歐盟在這次峰會前出台「連結歐亞戰略」政策，勾勒出歐盟未來將如何加強歐洲和亞洲間的連結關係。此一戰略提出了「永續」、「全面」和「法規基礎」3原則，也是莫格里尼在台媒中陳述的歐盟相信，維護一個相互合作、遵循規則、和平的國際制度符合歐亞共同利益。

歐盟這項說法，是否非常耳熟？沒錯，有點像是美國國務院發言翻版，讓人不禁與川普政府的「印太戰略」聯想在一起。歐盟雖然再三否認這份針對歐洲和亞洲的新戰略是針對某一特定國家制定，尤其是對中國一帶一路的回應。但無可否認，這份強調「連結」歐亞的歐盟新戰略，確實讓人聯想到美國川普政府上台後，以所謂的「印太戰略」取代歐巴馬政府的重返亞太策略，目標其實在於遏阻中國。

同樣的，歐盟的「連結歐亞戰略」也在於抗衡中國一帶一路，希冀藉此搶回歐洲國家在歐亞大陸的話語權。推動一帶一路以來，中國在巴爾幹半島和東歐與南歐投資參與了包括港口、鐵路、能源和其他重要基礎建設；從中國出發的鐵路運輸，也已直通英國和歐洲其他主要國家。對過去10年來陷入經濟不景氣的歐洲這本是機會，但崇尚和平與自由的西歐主要國家對中國勢力在歐洲擴大，尤其是發展較落後的東南歐和有火藥庫之稱的巴爾幹半島，依然充滿了不信任，憂心北京正以經濟實力購買在歐洲的政治影響力。

「連結」這個字在歐盟內部並非新語，但中國從2012年推動一帶一路以來，這卻是歐盟首次如此明確的梳理出與連結歐亞的策略。這當中不僅是經濟人文交流，法規基礎強調了海上自由航行原則，明顯劍指中國在南海建島造礁；透明公平原則反映了歐盟多年來指稱中國市場對外企不公的批評。

莫格里尼在專文中清楚闡明歐洲想要建立一個以共同原則為基礎的連結，在國際組織內，以雙方共同接受的標準和規則合作，並以台灣參與歐盟全球衛星導航系統伽利略定位系統，及台歐交流日增為例，表示歐盟期待與台灣強化關係。

歐盟在這次亞歐峰會前夕出擊，向與無正式外交關係的台灣主動伸出友誼之手，透露出歐洲企圖連結亞洲平衡中國勢力在歐陸逐漸擴大，體制和價值觀與歐美接近的台灣已成為歐盟亟欲拉攏的新對象。

(中國時報)