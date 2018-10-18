解康寧現象 給予辦學彈性

2018年10月18日 04:11 中國時報 張瑞雄

康寧大學日昨宣布，受少子化影響，台南校區大學部招生未達預期，將向教育部申請改制，回復為專科學校，此案若獲教育部核可，康寧大學將是國內大學第一所改制降格回專科的學校。

康寧此舉用意何在？從給師生的信中知道，「停辦台南校區和大學部，終目的是希望能夠止血，讓學校能夠永續經營下去」，停辦台南校區大家可以理解，但停辦大學部是好的解方嗎？

康寧的台北校區大學部只有兩系，也只有兩個學院，若停辦台南校區而要維持大學名稱，那麼台北校區還要增設一個學院，在校地空間和人力經費上都有問題，所以若要停辦台南校區，改回專科是不得不爾。

康寧有它的特殊情況，不用擔心會有很多招生不佳的大學都要申請改回專科的現象。若純粹就招生的眼光來看，改為專科不一定能多招到學生，這可由目前各區的五專招生現況得知，還是有很多的缺額。

而且各區高中職招生已夠淒慘，辦五專和高中職搶學生並不容易。許多私立高中職會抵制開設五專部的科技大學入校招生宣導，科技大學也深怕因小失大影響自己的四技招生，這中間充滿矛盾和無奈。還好康寧的專科部有護理、視光等高職沒有的科別，希望可以撐起康寧專科學校。

以前一年出生少了一半的人口，同樣的學校組成和結構當然撐不起來。國發會和教育部應該好好檢討國內的產業結構和教育結構，未來大概存在那些產業，這些產業需要的博士、碩士、學士、專科有多少，並據以規畫國內的教育結構。例如未來人工智慧和機器人普及，無人工廠、無人商店、無人駕駛等變成常態，教育應該如何因應。

回到現實面很多私立大學就是招生不足，除退場外，教育部應該給予更大的辦學彈性，凡學校提出的提升競爭力做法都應盡量同意，例如學校要改成人工智慧大學，專門培養人工智慧的人才，並採彈性學費，從開始申請到教育部同意，以現在的審查流程恐怕要經年累月，失去時效性。

另外在教育部可以掌握的國立大學方面，也應盤點評估併校，若以100萬人一所國立大學為基準，國內只需24所國立大學，目前有46所，所以國立大學也需要精簡，精簡後可以提高每校分配的經費，希望以後可以不用老提台大的經費是北大的幾分之幾。

教育或者是採用市場經濟，各校各憑本事自由發展，或者國家規畫輔導管理，我們現在是很多管制、一些輔導、少有規畫。如果繼續如此下去，高教競爭力是很難提升的。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)