2018年10月18日 04:11 中國時報 葉宗洸

「以核養綠公投」距離成案門檻僅差2326份。中選會緊接著在16日召開委員會議，審查已完成二階段連署並遞件的3個公投案，結果有關婚姻平權的兩案順利通過，以核養綠一案則因連署書數量未達門檻，必須「依法」於30日內補件。當日的委員會議完全無視公投團隊成員列席旁聽與檢視不合格連署書的要求。

本件公投案的爭議關鍵是連署書送件日期。法定的截止收件日期應在9月14日，當以核養綠公投團隊以電話聯繫中選會時，得到的訊息是9月10日是最後期限。於是主辦團隊透過多場的全台車站連署活動進行造勢，果然9月3日起，連署書數量每日以2萬份的規模增加。

眼見達標在即，沒想到中選會透過媒體放出消息，「按規定公投案應於選前一個月成案，據此推算最晚遞件時間落在9月6日」。為了符合中選會的最新要求，避免被刻意刁難，在團隊的強力動員下，9月5日當晚一舉收進近4萬份連署書，使得總數一舉突破門檻，來到31萬5千份，並促成了後來的緊急送件。當然，為了確保連署書數量具有順利通過檢核的安全裕度，團隊也決定二次送件，不過中選會不斷強調「依法行政」不再收件，因而導致後來的絕食抗議活動。

團隊也決定採取法律行動，並於9月21日向台北高等行政法院提出假處分申請，要求中選會「依法」收取二次送件的連署書。台北高等行政法院於17日做出裁決，「相對人（中選會）應受理補充之連署書，並併入以核養綠公投案處理」。

北高行的裁決直接打臉中選會怠忽職務的作為，裁決書中明確提及，中選會應本於公民投票是一項嚴謹社會活動，規範期待是「以通過為原則，不通過為例外」無需引發不必要訟爭，現實上卻衍生爭議，所形成額外社會成本支出或耗損，都將成為難以回復損害。北高行的裁決文其實給了中選會一個下台階，另一方面也針對中選會以刁難方式處理以核養綠案的二次送件提出不同的看法，對於一項嚴謹的社會活動，主事者本應以樂觀其成的態度處理，而不是守著自我解讀的法條妨礙公投提案的推動，因而衍生爭議，導致額外社會成本的耗損，務請中選會就此「依法」行事，毋須抗告。

北高行這段宣示，近來屢屢引發環評爭議的環保署更應引以為戒。這份裁決書的內容值得喝采，當政府在諸多公眾事務上遭遇民眾不同意見表達時，即使法律並無明確規範，也應以符合民眾利益的方向優先，否則一旦造成「難以回復損害」，對於國家、社會及人民將是全輸的災難，當政者真的必須慎思。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)