2018年10月18日 04:11 中國時報 白德華

大陸近期出現兩號響叮噹人物，一是范冰冰，一是孟宏偉。前者因逃稅「被消失」百來天。相較來說，孟宏偉失蹤事件更有戲劇效應，更受國際關注。

孟宏偉是國際刑警組織（Interpol）主席，也是大陸公安部副部長。《法國電視台》5日報導，孟宏偉上月29日告別妻小從Interpol總部里昂返陸後，便失去身影。隨後傳媒密集報導失蹤事件，Interpol還發出「尋人啟事」。孟妻向法國警方報案後，確認不在境內失蹤，直到7日孟妻開國際記者會後數小時，大陸才證實，孟宏偉因涉「違法」正接受調查。

此案被關注是因孟是Interpol現任主席。孟宏偉2016被選為主席，任期2020屆滿。Interpol是僅次聯合國的全球第二大國際組織，擁192成員國。做為調查全球恐怖活動、走私軍火、偷渡、洗錢等跨國大案組織的首腦，竟無端失蹤，必然動見觀瞻。

此外，孟妻耍了小手段，在法生活5年的孟妻深知歐美常批評大陸人權，因此選擇北京未公開前，先下手塑造自己被迫害形象，以便一旦東窗事發尋求政治庇護。孟妻顯然失望了，北京透過外宣放出的消息已顯示，孟宏偉不僅涉巨貪，且涉周永康黨羽，並非受政治迫害，如此一來傳媒也就興趣缺缺了。

孟宏偉問題確實不少。首先，孟2004年任公安部副部長時，與2002年任公安部長且在2007年成為政法委書記的周永康關係匪淺；周貪腐導致公安、石油系統「塌方式」淪陷，至今影響深遠。其次，孟去年底連拔國家海洋局副局長、海警局長職務，今年4月再免除公安部黨委委員，顯示大陸已掌握一定犯罪證據，只待最終收網。

其三，孟妻更不單純。相差19歲的孟妻高歌原是「小三」，扶正數月後，孟就為高歌買下北京地標房產──帝都北京，每坪台幣至少150萬，還擁有一套國貿歐洲式別墅，花園逾千坪，兩小孩5年前就送法國就讀貴族學校，粗估單是妻孩開銷每年不下300萬人民幣，如此奢豪說沒問題恐沒人信。

孟宏偉事件讓「國家監察委」首次辦案曝了光。國監委今年「兩會」後成立，目的是不再以「中紀委」一線示人，畢竟黨組織非憲法指定執法機構，國監委與中紀委合署辦公，才有利「依法治國」。

但這次事件，也讓外界見到美中不足之處。大陸外宣部門並未掌握主動，以致Interpol發協尋聲明及孟妻開國際記者會時，大陸一直處於被動狀態，對政府形象相當不利。習近平強調法治，若能以此國際事件為教訓，透明化刑事審訊過程，方有利國家形象的精進。

(中國時報)