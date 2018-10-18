學子揮毫 台積電把車窗當畫紙

2018年10月18日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

藝術卡車、行動圖書館都活絡藝文氣氛，如今還有書法公車。台積電文教基金會多年來推動書篆教育，今年以「書道之旅」為構想，設計一台「書道之旅美術館」書法詩文公車，17日邀請年輕書法藝術家和復興商工學生一同發揮創意，在車窗上大玩書藝。書法公車即日起至11月中將在大台北地區上路，民眾只要搭乘265線，就有機會搭到這輛特別的公車。

李默父同樂 創意結合傳統

書法家李默父手拿毛筆，沾紅色壓克力顏料，在公車的車窗上寫下「出發」兩個大字。復興商工的學生們也將車窗當作畫紙盡情揮灑，有人提醒乘客「深呼吸，每一天都是從頭開始」，有人寫「人生是一輩子的修行」，也有學生乾淨利落寫下「書道」二字，佐以花鳥、山林插畫，單調的車窗霎時間繽紛有趣。

「台積電青年書法暨篆刻大賞」今年邁入第11屆，台積電文教基金會董事邢智田也是書法愛好者，至今仍每日習字，「這10年來，看著年輕人將現代的創意與傳統結合，每一年的作品都讓我驚豔。有很多年輕人有心，不只傳承中華文化，還將創意發揮得更好。希望未來書法公車也能推廣到台灣每一個角落。」

復興商工校長王志誠表示，雖然學生以藝術擅長，得到許多獎項，過去卻從未在書法競賽中得名，學校也沒有書法課，

是他心中的遺憾，「如今許多人學習書法是來自家庭教育，學校教育卻忽略了傳統書法。未來復興商工也會恢復書法課，視為重要的課程，希望大家能投入寫書法。」

傳承書藝 學校教育應落實

參與書法公車彩繪的復興商工學生們也不乏書法好手，謝艾倫表示，她自國中起在媽媽的影響下開始寫書法，覺得書法很美，「媽媽小時候也是在外公影響下學書法，書法就像是我們家人傳承的連結。」練習書法8年的蔡承佑也表示，寫書法的經驗對於目前學習西畫的幫助也很大，「讓我對筆畫、線條的掌握更加精準。」

第11屆台積電青年書法暨篆刻大賞即日起至12月10日受理報名，項目包含限高中生參加的「篆隸楷組」和「行草組」、高中以上至40歲以下參加的「篆刻組」，以及14歲到22歲能參加的「臨帖組」，最高獎金為10萬元。詳細比賽辦法請於官方網站或FB粉絲頁查詢。

(中國時報)