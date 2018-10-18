林佳龍帶動台中文藝復興

2018年10月18日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

台中國家歌劇院落成兩年，加上近年台中花博活動，都活絡中部地區的文化氣氛，台中市長林佳龍昨（17）日下午特地北上，出席《鏡頭外的林佳龍》新書記者會，談論對台中的文化願景，他表示，每個人心中都有一畝田，他耕耘、也期待屬於台中的文藝復興，「人跟社會關係，是透過文化表現，城市就是一只文化的容器，而文化是城市的靈魂，連結過去和未來。」

林佳龍表示，台中本身有許多文化底蘊，「我期望能讓台中回到過去、連結未來，除了台中火車站新站正式啟用，舊站、第一代車庫保留，還有大台中山手線計畫，解決城鄉間的差距，建構一個大台中生活圈，讓台中人都能以自己的家鄉為榮。」

林佳龍表示，台中火車站是重要地標，他將車站前方區域建物移除，使其成為市民廣場，「這個開放場所，可以舉辦很多活動，演唱會、放電影、光影節，都可以讓民眾有美好文化生活。」

林佳龍表示，有聽聞建議，台中應該要做都更、執行道路拓寬工作，但他有別的想法，認為當地的古蹟、建物應該要有所保留，「台中的文藝復興，也包括如何讓每一座建物能夠保存，並活化再利用，像是老電影院、不再營運的舊醫院，如何發揮建物與文化之間的連結和效應，都可以有所串聯，展現原有的氣質、血肉和精神，這些建物，都是有生命的存在。」

《鏡頭外的林佳龍》一書由作者呂佳穎撰稿，她近身觀察林佳龍，並訪問他身旁的幕僚、親友等，呈現政治人物私底下的生活面。在書中也談到林佳龍平常工作公文批不完，會帶回家、跪在書桌前批改的日常生活。

對此，林佳龍笑說，這是有原因的，他年輕時曾是體育好手，身上留有舊傷，「我坐久背會疼痛，跪下是我矯正姿勢的方式，太太、小孩看久了，也就見怪不怪了。」

(中國時報)