王柏融拚旅外 陳偉殷樂見

2018年10月18日 04:11 中國時報 鍾亞芳 、 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中職Lamigo桃猿隊17日宣布，綽號「大王」的強打王柏融將從總冠軍後開始啟動旅外入札制度，領隊劉玠廷透露，預計分為3階段，「會在11月初開始進行，希望可以在年底之前完成。」

王柏融獲日職球隊青睞已久，日媒《Daily Sports》17日更報導，千葉羅德海洋有意爭取這位25歲的強打。而有日、美職棒經驗的陳偉殷17日返台召開記者會，也表示樂見「走出去」，「讓國外看到台灣的打擊也是很好！」

陳偉殷指出，陳金鋒、王建民等「賢拜」開啟了台灣好手旅外之路，希望年輕一輩能夠延續下去。他也以過來人的身分提供建議，「不管是去美國或日本，最重要是他覺得舒服，國外的環境必須趕快去熟悉，語言上可能會有翻譯，但必須跟教練、隊友有多一點互動，我相信這些東西反映在成績上，讓你更加穩定！」

王柏融2015年新人球季就榮膺台灣大賽優秀球員，接下來2個球季打擊率均突破4成，共囊括13座中職年度個人獎項。今年不少日職球探來台觀察王柏融場上表現，且今年球季過後，王柏融符合中職球員旅外的3年年資，來年可能旅外的傳聞四起。

17日「大王」王柏融的旅外機會終於浮上檯面，根據球團的規劃，入札第一階段由聯盟對外發送相關文件，第2階段由球團以入札金額與合約等綜合考量篩選球隊，最後才由王柏融與其經紀人選擇球隊。猿隊握有主導權，中職聯盟則從旁提供協助。

「入札」一詞始自日本，為日職與美職大聯盟協商後，於1998年訂定契約，規範美、日球員間簽約行為。尚未取得海外自由球員資格的日職球員想挑戰大聯盟，由大聯盟透過公開競標方式，向日職買斷球員。台灣盼從王柏融開始，制定所謂的入札制度。

(中國時報)