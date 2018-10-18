簡晶瀅獨舞 以禿鷹之眼看生死

2018年10月18日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北倫敦連線報導 ／台北倫敦連線報導

一張普立茲新聞攝影獎作品《飢餓的蘇丹》，拍下禿鷹等待奄奄一息飢童死去的畫面，引發新聞攝影的道德爭議。享譽國際舞台、曾獲英國國家舞蹈獎的台灣舞者簡晶瀅，以編創作品《禿鷹》和這張名作對話，透過禿鷹之眼看待人類生死。

簡晶瀅出生於1988年，畢業於台藝大舞蹈系，現為世界頂尖舞團之一阿喀郎‧汗舞團主要舞者，2016年在作品《輪》（Until The Lions），飾演印度史詩《摩訶波羅達》裡的安巴公主，以此獲得英國國家舞蹈獎之現代舞類最佳女舞者，是台灣首位獲得此獎項的舞者，這回是她首度編創作品。

簡晶瀅表示，最初尋覓舞創題材時，偶然發現禿鷹死亡方式，會飛到最高地方，讓太陽融化而消失，「後來我看見《飢餓的蘇丹》這張照片，小女孩即將死去，禿鷹在後頭等待，令人鼻酸的畫面，顯現人類對自己生命的無能為力，兩相對照，形成強烈對比。」

簡晶瀅表示，希臘神話依卡洛斯和代達洛斯故事，出現類似情節，「但依卡洛斯是為追尋自由而高飛，最後因不可自控，被太陽融化死亡，和禿鷹能決定自己生死狀態相比，更加說明人類的渺小。」

簡晶瀅長達50分鐘獨舞，將自己化成鳥類、神靈鬼怪、半人半獸，「我不斷變形，既模仿禿鷹動作，也有鳥類轉化成人動作，還有台灣民俗宗教元素，呈現人類道成肉身，從生到死，又從死到生循環過程。」

這部作品採用現場音樂演奏，簡晶瀅將一段父親寫給母親情歌融入演出，作為對已逝父親的想念。

(中國時報)