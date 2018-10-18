帶盲童感受現代舞 平珩著重平權

2018年10月18日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

政府推動文化平權，試圖消除文化藝術和民眾之間的距離，編舞家、國家文藝獎得主平珩，往年除了製作藝術性表演節目，也在親子現代舞劇耕耘，她表示，所謂的平權，不只是消除大眾、弱勢與文化間的距離，「給親子看的節目，一般都會有教育意涵，更該重視平權，不以『你尊我卑』的教條語言提出指導，而是和孩子們對等地溝通、應答，共同感受現代舞的樂趣。」

平珩表示，給孩子們欣賞的舞作，除了是表演，同時也是藝術教育和美感教育，「孩子們對豐富多元的視覺效果都很感興趣，過去我們曾以居家用品打造城堡，或是把拉麵、珍珠奶茶等元素搬上舞台，引發大人、孩子們的興趣，今年嘗試使用偶戲結合肢體律動表演，讓舞作更生動。」

然而，平珩認為，豐富的視覺效果固然是不可或缺之事，但有趣的舞作，應能讓不同狀態的孩子們，都能感受到其中的內涵和力量，她以今年到啟明學校分享的舞作《史派德奇遇記之飛飛飛》為例，「我們帶著這群敏銳的孩子，理解舞作內容，還有肢體活動的探索遊戲，我發現，這些看不見的孩子們，對空間的掌握非常敏感，想像力豐沛，大家都玩得很開心。」

平珩表示，其中還有一名孩子，因為無法站立，只能坐著體驗，「但是他告訴我，在這段過程中他參與了許多，發揮了許多肢體潛力，這也是舞動的意義。」

《史派德奇遇記之飛飛飛》描述一隻想飛的蜘蛛，因為嚮往飛翔而踏上冒險旅途，即使被同儕嘲笑、媽媽也不支持他，也沒打消他的念頭，平珩表示：「這是一段告訴孩子了解自己特質，同時勇於夢想的故事，正向樂觀又有趣，帶領孩子們在遊戲、舞蹈裡蛻變。」

(中國時報)