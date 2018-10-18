老蕭參加孝親獎：是件快樂事

2018年10月18日 04:11 中國時報 尤嬿妮 （上海傳真） 報導（上海傳真）

上海市委常委統戰部部長鄭鋼淼（左起）、旺旺集團董事長蔡衍明及海協會副會長李亞飛昨專心欣賞台上演出。（粘耿豪攝）

品冠昨偕同37位小朋友獻唱為典禮揭幕。（粘耿豪攝）

老蕭昨百忙抽空出席孝親獎頒獎典禮。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）受邀擔任第二屆旺旺孝親獎評審團榮譽主席，17日出席頒獎典禮，開場由品冠偕同37位小朋友暖心獻唱〈孩子別忘了我〉，老蕭感動說：「表演及VCR非常動人，參加孝親活動是一件很快樂的事，但也感受到責任以及永遠做不完的任務（傳達孝順理念），任何人只要有血有淚，親情都是第一順位！」特別感謝旺旺集團董事長蔡衍明連續2年邀請參與孝親活動，「讓我成長很多！」

老蕭認為孝順是中國人的美德，必須一代代傳承，「未來不論我們走多遠，都必須一直傳達下去、必須時時刻刻提醒大家」；老蕭覺得孝親活動很有意義，尤其結合音樂，以親民、接近人群的方式傳達孝順重要性，同時還能讓年輕人有一個主題發揮創作。

老蕭以自己17歲時創作的第一首歌〈海芋戀〉為例，他表示自己當年就是為了以「海芋」為主題的比賽而寫出這首歌，此後愛上音樂踏入歌壇，「有時候年輕人創作，不給他們一個明確的題目，反而不知道如何去表現，如果可以給他們一個題目、一個大方向表達，創作會變得更有趣。」鼓勵大家參加孝親創作比賽，「把愛唱出來！」

愛要及時莫遲疑

品冠昨帶領37位手持康乃馨的小朋友為典禮揭幕，以其動人歌聲演繹〈孩子別忘了我〉，氣氛溫馨感人；品冠感性表示：「唱了這麼多年的歌，大多是愛情的歌曲，第一次接到這個邀約、唱歌給爸媽聽，而且歌詞講的還是父母對孩子的心聲，想起自己經常為了工作到處飛，真正能陪伴爸媽的時間非常少，去年錄這首歌時一度淚灑錄音室，字字說中了我爸媽的心情。」

品冠回想媽媽為了聽懂他的歌，不辭辛苦特地學習中文，「父母對孩子的付出從來不計較得到回報，但有時想想，我們能陪伴爸媽的時間真的越來越少，希望這首歌可以更多人聽到，不要將父母對我們的愛當成理所當然，愛要及時。」

(中國時報)