盧廣仲2度加場 攻蛋連唱3天

盧廣仲宣布明年演唱會再加場，挑戰在小巨蛋一連唱三天。

友善列印
中國時報
報導

盧廣仲明年4月將舉辦「大人中」11周年演唱會，宣布加場後，門票短短6分鐘內搶購一空，但還是不少歌迷向隅沒搶到，經紀公司添翼創越與寬宏藝術決定4月26日再加開一場，他將首次挑戰明年4月26、27、28在小巨蛋連唱3天，躍升文青界天王。

盧廣仲今年獲金曲、金鐘4座獎加持，目前工作邀約行程表已排到明年5月，但他為了準備小巨蛋演唱會，在蠟燭兩頭燒及檔期有限下，婉拒了不少工作。

對於票房刷新自己的紀錄，盧廣仲說：「欣喜若狂，感謝大家一路支持。」表示絕對不會讓大家失望，他也感性說：「覺得自己很幸運，沒想過可以寫這麼多歌，也唱給這麼多人聽，其實這些年來，我有時都會想到台下的歌迷，發現有些已經從學生走入家庭，希望大家都可以在演唱會回來聚一聚，當作同學會一樣。」

祕密集訓中

盧廣仲過去曾在Live House創下7天開唱紀錄；近期受到好評的「春季巡迴」也唱遍世界各地，接下來還要在北美挑戰15天唱9場，對於將攻蛋連唱3天，他表示對體力很有信心，並已開始進行祕密集訓，請大家拭目以待。他近日除了為北美、日本巡演做準備，也不忘放鬆四處走走。

盧廣仲2度加場門票於25日開放會員優先搶購，27日上午11點全面開賣，購票洽添翼官網。

(中國時報)

老蕭參加孝親獎：是件快樂事 瑪麗亞凱莉開唱前先血拼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。