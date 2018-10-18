盧廣仲2度加場 攻蛋連唱3天

2018年10月18日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

盧廣仲明年4月將舉辦「大人中」11周年演唱會，宣布加場後，門票短短6分鐘內搶購一空，但還是不少歌迷向隅沒搶到，經紀公司添翼創越與寬宏藝術決定4月26日再加開一場，他將首次挑戰明年4月26、27、28在小巨蛋連唱3天，躍升文青界天王。

盧廣仲今年獲金曲、金鐘4座獎加持，目前工作邀約行程表已排到明年5月，但他為了準備小巨蛋演唱會，在蠟燭兩頭燒及檔期有限下，婉拒了不少工作。

對於票房刷新自己的紀錄，盧廣仲說：「欣喜若狂，感謝大家一路支持。」表示絕對不會讓大家失望，他也感性說：「覺得自己很幸運，沒想過可以寫這麼多歌，也唱給這麼多人聽，其實這些年來，我有時都會想到台下的歌迷，發現有些已經從學生走入家庭，希望大家都可以在演唱會回來聚一聚，當作同學會一樣。」

祕密集訓中

盧廣仲過去曾在Live House創下7天開唱紀錄；近期受到好評的「春季巡迴」也唱遍世界各地，接下來還要在北美挑戰15天唱9場，對於將攻蛋連唱3天，他表示對體力很有信心，並已開始進行祕密集訓，請大家拭目以待。他近日除了為北美、日本巡演做準備，也不忘放鬆四處走走。

盧廣仲2度加場門票於25日開放會員優先搶購，27日上午11點全面開賣，購票洽添翼官網。

(中國時報)