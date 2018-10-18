邱澤演活小野狼 把愛貓當對象

2018年10月18日 04:11 中國時報 林志勳 專訪

邱澤以《誰先愛上他的》中的同志角色「阿傑」入圍金馬獎最佳男主角，首次演出同志，舉手投足連眼神都深具說服力，活脫「台北小野狼」，他說沒有刻意揣摩和觀察，同志族群和其他人沒有什麼不同，「我不喜歡太符號性的表演，比方故意說話很陰柔，會被觀眾討厭。」他說：「有時候看到一些太刻意的演出，會心想，不是這樣的吧！至少身邊的同志朋友就不是這樣。」

邱澤在片中深愛四分衛樂團主唱陳如山飾演的「宋正遠」，兩人十指緊扣、擁抱還有男男吻，邱澤表示要喜歡陳如山不難，「 他很有魅力，彈吉他的時候超帥的，個性很好相處。」他說自己如實表現出「在喜歡的人、在乎的人面前，露出平常不易被看見的柔軟面相」，以及「在喜歡的人身邊，每一秒都能得到幸福」。被問現實生活中有沒有「在身邊就覺得很幸福」的對象？他想了想說：「我養的貓吧！」

遇煩惱自行消化

「阿傑」愛逞強裝沒事，邱澤說這部分跟他很像：「逞強的外表下，內心ＯＳ一堆，內心小劇場很多。」他遇到煩惱，喜歡自己消化，「煩的事情講了不是更煩？」，本身也是方程式賽車手的他說：「聊聊車子、輪胎、避震器不是更開心？」

對於昔日幾段緋聞被重提，邱澤說：「已經是幾百年的新聞了，現在問這個也沒意思！」他說現在很享受單身生活，也不會想交新朋友，「你不覺得重新認識一個新朋友很累嗎？」他表示常常聊幾句就覺得差不多了，或許因為沒有遇到對的人。愛小孩的他是否羨慕周遭朋友生小孩，他以電視遊樂器妙喻：「也要先有主機再想卡帶啊，現在連主機都沒有，先慢慢找主機吧！」《誰先愛上他的》11月2日上映。

(中國時報)