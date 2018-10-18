吳克群憶亡母想穿越時空

2018年10月18日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

吳克群（右）與媽媽感情融洽，不料媽媽在1月因病逝世，令他十分悲傷。

吳克群耗時5年拍攝首部電影《為你寫詩》即將上檔，他18日39歲生日，而吳媽媽今年1月因肺腺癌病逝，這是他第一個身邊沒有媽媽的生日，他非常思念母親，創作了《為你寫詩》電影主題曲〈你敢不敢再傻一次〉獻給母親。

他想對母親說：「寫了一個穿越時空的電影，有人問我如果能穿越，我只想回到您失去意識前30分鐘，想和您再聊聊天，哪怕只是半小時。」他昨也在微博上首播新歌MV，表達對母親無限的追思。

老東家代發新專輯

談到新歌〈你敢不敢再傻一次〉，他表示是近年來寫過最難過、感動的歌，第一次聽到混音音檔，「我坐在車上15分鐘的車程，卻彷彿怎麼也到達不了目的地，我失聲痛哭，至今我仍然不太敢再聽這首歌。」

由於吳克群和「華納音樂」合約到期，《為你寫詩》電影原聲帶由老東家「種子音樂」代發，未來是否會重返種子旗下？他透過經紀人湯姆表示：「為你寫詩這部電影很傻、很燃、很敢，所以在選擇合作夥伴時，我希望是跟我一樣有熱血和夢想的人，吳總（種子CEO）就是這樣很Man很挺我的兄弟，我的根一直在種子，多年來我們一直像家人一樣以不同形式合作相互扶持著。」

而被問及39歲生日願望？他則表示：「我一直保有20歲時的願望，就是想多作一些打動人心的事情。」

(中國時報)