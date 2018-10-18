劉家昌挺韓國瑜「想搬高雄住」

2018年10月18日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

劉家昌向來關心台灣政治，17日公開表示5都選舉即將到來，他看到國民黨高雄市長參選人韓國瑜拿著1瓶礦泉水出來參選，相當感動，他並不認識韓國瑜，只從報導中得知他的理念，「一個禿頭在沒有任何支援下單槍匹馬殺入敵營，我佩服一個有真性情、俠義的男人，高雄我沒投票權，喜歡〈往事只能回味〉的朋友替我投他一票，將來他當選，我會搬到高雄住，想認識韓國瑜。」

劉家昌特地把經典作品〈往事只能回味〉改編成高雄版，「春風又吹紅了花蕊，你也添了新歲，你這樣變心，像時光難倒回，我只有在～高雄～相依偎」，他說：「這首歌版權是我的，讓韓國瑜免費使用，我也可以幫他站台。」相信此曲在台上與民眾合唱，會喚起50歲以上民眾美好的記憶，「他們不會讓高雄繼續沉淪，支持韓國瑜，讓台灣重生。」

總統蔡英文日前把高雄窮困狀況推給20年沒執政的國民黨，劉家昌相當氣憤：「高雄你們都當20年，還賴人家。」

承諾返台投票

他把蔡英文形容成慈禧太后，也承諾24日選舉日會返台投票，本身是新北市民的他表示：「我一定投給侯友宜，他是正直的人，不像蘇貞昌說謊造謠。」火力四射的他絲毫不擔心被網友謾罵：「我正大光明，我不是國民黨員，我是華僑、服過兵役，因為愛中華民國。」

(中國時報)