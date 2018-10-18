金南珠激情戲尪沒勇氣看

池珍熙扮演的律師角色能言善道，很有說服力。

友善列印
中國時報
報導
金南珠劇中飾演主播，鏡頭前氣勢十足。

韓國「戲劇女王」金南珠暌違6年接演愛情懸疑劇《謎霧》，劇中飾演電視台當家主播，與戲裡老公池珍熙感情不和睦。戲外，金南珠與金承佑結縭13年，感情甜蜜，她透露會接下這角色是演員老公推薦，「他說這就是妳一直等待的劇本」，不過自家老公沒勇氣看她的激情戲，都是聽其他朋友描述。

金南珠特別感謝另一半，從接演到播出扮演他的前輩、顧問角色，也透露和老公還是「酒友」關係，平常邊小酌邊聊天，是最親近的家人、朋友。

金南珠不同於戲裡「只要事業不要小孩」，生活中的她，為了一雙兒女可是費盡心思，14歲女兒從小天賦異稟，學習能力測驗排名全國前1%，金南珠做足功課，閱讀教育相關書籍，年砸近300萬台幣讓兒女念一流私立學校。

池珍熙護妻兒隱私

池珍熙以演出《大長今》男主角暴紅，深情形象受喜愛，被暱稱為「閔大人」，此次在《謎霧》飾演律師。結婚14年的池珍熙，提到夫妻相處之道，他說會遇到開心、難過、艱苦，只要夫妻同心，問題都能解決。他以家庭為重，也非常保護老婆和2個兒子隱私，盡量不讓他們曝光，也不把工作帶回家，「在外面我做好演員工作，回到家我是老公和父親」。中天娛樂台周一至五晚間八點播出《謎霧》。

(中國時報)

阿Ben胖如泰山壓頂徐小可求饒 梅姨曾飾同角色 薛娜不在意比較

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。