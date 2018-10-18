金南珠激情戲尪沒勇氣看

2018年10月18日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

金南珠劇中飾演主播，鏡頭前氣勢十足。

韓國「戲劇女王」金南珠暌違6年接演愛情懸疑劇《謎霧》，劇中飾演電視台當家主播，與戲裡老公池珍熙感情不和睦。戲外，金南珠與金承佑結縭13年，感情甜蜜，她透露會接下這角色是演員老公推薦，「他說這就是妳一直等待的劇本」，不過自家老公沒勇氣看她的激情戲，都是聽其他朋友描述。

金南珠特別感謝另一半，從接演到播出扮演他的前輩、顧問角色，也透露和老公還是「酒友」關係，平常邊小酌邊聊天，是最親近的家人、朋友。

金南珠不同於戲裡「只要事業不要小孩」，生活中的她，為了一雙兒女可是費盡心思，14歲女兒從小天賦異稟，學習能力測驗排名全國前1%，金南珠做足功課，閱讀教育相關書籍，年砸近300萬台幣讓兒女念一流私立學校。

池珍熙護妻兒隱私

池珍熙以演出《大長今》男主角暴紅，深情形象受喜愛，被暱稱為「閔大人」，此次在《謎霧》飾演律師。結婚14年的池珍熙，提到夫妻相處之道，他說會遇到開心、難過、艱苦，只要夫妻同心，問題都能解決。他以家庭為重，也非常保護老婆和2個兒子隱私，盡量不讓他們曝光，也不把工作帶回家，「在外面我做好演員工作，回到家我是老公和父親」。中天娛樂台周一至五晚間八點播出《謎霧》。

(中國時報)